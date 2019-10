الأول من أكتوبر عيد القوات البرية الروسية

القوات البرية هي إحدى صنوف القوات المسلحة الثلاثة في الجيش الروسي الذي يصل تعداده إلى أكثر من 360 ألف عسكري. ويعود تاريخ إنشاء القوات البرية في العصر الحديث إلى عام 1992 وذلك على أطلال الجيش السوفييتي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

وتتولى القوات البرية المسؤوليات الرئيسية العديدة منها حماية حدود الدولة والقيام بعمليات قتالية على الأرض، والحفاظ على الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها، والحاق الهزيمة بقوات العدو البرية. كما يجب أن تكون قادرة على تحقيق هذه الأهداف سواء في الحرب النووية والحرب غير النووية، ولا سيما من دون استخدام أسلحة الدمار الشامل.

القيادة الرئيسية للقوات البرية تتولى المهام الرسمية لتحقيق الأهداف التالية:

القوات البرية هي إحدى صنوف القوات المسلحة الثلاثة في الجيش الروسي والذي يصل تعداده إلى أكثر من 360 ألف عسكري. ويعود تاريخ إنشاء القوات البرية في العصر الحديث إلى عام 1992 وذلك على أطلال الجيش السوفييتي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

وتتولى القوات البرية المسؤوليات الرئيسية العديدة منها حماية حدود الدولة والقيام بعمليات قتالية على الأرض، والحفاظ على الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها، والحاق الهزيمة بقوات العدو البرية. كما يجب أن تكون قادرة على تحقيق هذه الأهداف سواء في الحرب النووية والحرب غير النووية، ولا سيما من دون استخدام أسلحة الدمار الشامل.

القيادة الرئيسية للقوات البرية تتولى المهام الرسمية لتحقيق الأهداف التالية:

· تدريب القوات على القتال، على أساس المهام التي تحددها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

· تحسين بنية القوات وتكوينها، والاستفادة من أعدادهم، بما في ذلك القوات الخاصة.

· تطوير النظرية والممارسة العسكرية.

· تطوير واستحداث مناهج التدريب الميداني ووضع المخططات التكتيكية والاستراتيجية.

· تحسين التدريبات العملياتية والقتالية للقوات البرية.

في الرابع من هذا الشهر احتفل الجيش الروسي أيضاً بيوم القوات الفضائية، الذي يصادف إطلاق أول قمر اصطناعي في العالم عام 1957، والتي فتحت أولى صفحاتها أمام سجل الملاحة الفضائية. وقد تم