Widgets Magazine
تسجيل
19:18 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    رصد عسكري

    روسيا تحتفل بيوم الوحدة الوطنية

    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    احتفلت روسيا يوم 4 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بيوم الوحدة الوطنية، اليوم الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، حينما أنهت الانتفاضة الشعبية الروسية بقيادة كل من كوزما مينين والأمير دميتري بوجارسكي الاحتلال البولندي الليتواني عام 1612، ليبدأ بعد ذلك عهد أسرة رومانوف التي حكمت البلاد حتى الثورة البلشفية عام 1917.

    تاريخياً، يرتبط هذا العيد بنهاية زمن الاضطرابات في روسيا - الفترة من وفاة القيصر إيفان الرهيب حتى عام 1613، عندما صعد أول قيصر من سلالة رومانوف العرش الروسي.

    زمن الاضطرابات...

    الرئيس فلاديمير بوتين خلال إعلان رسالته السنوية أمام البرلمان الاتحادي الروسي في الكرملين، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2016
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    من الإمبراطورة يكاتيرينا الثانية إلى القيصر بوتين
    كان عصر الأزمة العميقة في دولة موسكو عندما انهارت الدولة الروسية الموحدة، وظهر العديد من المحتالين. حينها اغتصب البويار السلطة في موسكو، والبويار هم أعلى أفراد يتمتعون بأعلى رتبة في الأرستقراطية الإقطاعية في موسكو والنبلاء في كييف الروسية، وذلك بقيادة الأمير فيدور مستسلافسكي، الذي أرسل القوات البولندية إلى الكرملين بنية استيلاء الأمير الكاثوليكي فلاديسلاف على العرش الروسي.

    وفي عام 1630 تم تشييد كاتدرائية كازان في الساحة الحمراء بموسكو، وفي عام 1649 حيث أعلن القيصر أليكسي ميخايلوفيتش يوم الرابع من شهر تشرين الثاني\نوفمبر يوم أيقونة كازان للسيدة مريم العذراء، واحتفلت روسيا بهذا اليوم حتى قيام الثورة البلشفية، حيث ألغي العيد حتى عام 2004، حينما عرض مجلس الديانات في روسيا عودة يوم الوحدة الوطنية ليكون عيدا قوميا في البلاد، وأصدر الرئيس، فلاديمير بوتين، مرسوما يضع هذا اليوم ضمن الأعياد القومية التي تحتفل روسيا بها رسميا.

    سلاح الصفصاف الروسي "فيربا" صاحب اللدغة المميتة

    منظومة فيربا عبارة عن صاروخ دفاع جوي محمول على الكتف تم تطويره من قبل شركة KBM الروسية وقد تم الكشف عنه عام 2015 وقد تم تطويره كبديل للصاروخ ك-38 إيغلا-س9 الذي تستخدمه القوات المسلحة الروسية بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى حول العالم، وقد تمت الموافقة على إنتاج الصاروخ عام 2011 ودخل الخدمة في الجيش الروسي عام 2014.

    التطور الرئيسى للفيربا عن الإيغلا إس هو الباحث ثلاثي القنوات متعدد الأطياف الجديد، وتتكون هذه القنوات من مستشعر للأشعة فوق البنفسجية ومستشعر للموجات تحت الحمراء متوسطة المدى ومستشعر للموجات تحت الحمراء قصيرة المدى، ويتم التحقق من الهدف عبر مدخلات المستشعرات للتفريق بين الهدف الحقيقي والزائف مما يزيد من دقة الصاروخ.

    يبلغ وزن الرأس الحربى 1.5 كغ وتتكون المنظومة من القاذف بي-521-9 بالإضافة إلى منظار التصوير بالأشعة تحت الحمراء ماوغلي-2م. كما تم إضافة منظومة التعرف عدو-صديق إلى المنظومة، التي تمتلك نظام تحكم آلي متكامل مما يتيح لها تبادل المعلومات مع كل من أجهزة رادار الإنذار المبكر الأرضية والمحمولة جواً. وبهذه الطريقة يمكن تتبع الهدف من خارج نطاق إشتباك الصاروخ وتمرير المعلومات للقوات المشغلة للنظام للتعامل مع الهدف.

    إن منظومة فيربا للصواريخ المضادة للجو تحل محل منظومات ستريلا النقالة للدفاع الجوي وهي مخصصة لتدمير الطائرات التكتيكية والمروحيات الضاربة والصواريخ المجنحة والدرونات. وبمقدورها كذلك إصابة الأهداف الجوية المصنوعة بتكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن أجهزة الرادار على ارتفاع  يتراوح بين 10 أمتار و4.5 كيلومتر.

    الجنرال أندريه كولوتوفكين قائد الجيش الـ11 في المنطقة العسكرية الوسطى، أعلن عن أن أحد الألوية التابعة لجيشه سوف يستلم حتى نهاية العام الجاري مجموعة من منظومات فيربا النقالة للصواريخ المضادة للجو.

    الغواصات الروسية تجوب المحيطات من دون رقيب ولا حسيب

    منذ بداية الحرب الباردة والغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يبذلون قصارى جهدهم لاكتشاف مواقع تواجد الغواصات الروسية، حيث يتبع حلف شمال الأطلسي شتى وأغرب الوسائل، ويجري أبحاثاً مستمرة للتوصل إلى تكنولوجيا يمكن استخدامها في الكشف المبكر عن الغواصات الروسية.

    بالمقابل شرعت روسيا بتصنيع سلاح جديد يمكنه تعقب الغواصات المعادية وتدميرها بتكلفة قليلة، مقارنة باستخدام الغواصات والسفن لذات الهدف. حيث تعتمد الخطة الروسية على تصميم روبوتات تمتلك أجهزة سونار يمكنها تعقب الغواصات في مياه المحيطات العميقة.

    وتستخدم الروبوتات، التي تصنعها روسيا أجهزة سونار متطورة يمكنها التحرك بحرية لمسافة تتجاوز 1.6 ألف كم، وتكون على أعماق تجعلها بعيدة عن الضوضاء التي تحدثها السفن الحربية فوق سطح الماء، حتى يمكنها التقاط أصوات محركات الغواصات النووية تحت الماء وتحديدها بدقة.

    مؤخراً تحدثت الأوساط العسكرية عن إن غواصات أسطول الشمال الروسية النووية تمكنت من الوصول إلى شواطئ الولايات المتحدة دون أن يلاحظها أحد. حيث تقع قواعد غواصات أسطول الشمال الروسي الرئيسية في شبه جزيرة كولا. وهناك مخرج ضيق وحيد منها إلى البحر المفتوح، عبر خليج يحمل نفس الاسم. وبالقرب من مصبه، تتابع سفن دورياتهم وطائراتهم المضادة للغواصات ومحطات الرصد في النرويج المجاورة، الغواصات الروسية باستمرار.

    كان بالإمكان مواصلة الحديث عن موثوقية ومتانة خطوط الدفاع المضادة للغواصات التابعة لحلف الناتو، لكن لم يعد الأمر كذلك خاصة بعد الاختراق الكبير لمياه شمال الأطلسي من قبل عشر غواصات روسية معا، ثمان منها نووية واثنتان تعملان بالديزل. هذا على الأقل ما ذكرته الأوساط العسكرية النرويجية استناداً إلى معلومات استخباراتية هناك.

    مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية، تحدثت عن مناورات لم يسبق لها مثيل بدأت في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2019، بالتزامن مع اجتماع وزيري الخارجية الروسي والنرويجي، سيرغي لافروف وإيني إريكسن، في فينمارك النرويجية.

    بطبيعة الحال، لم تعلن البحرية الروسية عن هذه التدريبات. ولكن، سبق أن أجرى الأسطول الروسي تدريبات مثلها. لنتذكر عملية أسطول الشمال في البحرية السوفييتية، المسماة "أترينا"، في العام 1987.

    في تلك الفترة، كانت مجموعة الناتو المضادة للغواصات بأكملها في المنطقة تراقب الغواصات النووية السوفيتية. في البداية، حين كانت الغواصات تتحرك على طول سواحل النرويج والسويد، كانت جميعها تحت المجهر. ثم، وبشكل غير متوقع إطلاقا، اختفت فجأة عن الشاشات. فقد ذهبت الغواصات دون أن يلاحظها أحد إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ووصل بعضها إلى نيوأورليانز.

    منظومة إس-400 للدفاع الجوي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    تركيا: المرحلة الثانية من إرسال "إس-400" الروسية قد تتأجل
    منظومة إس-400 علامة تجارية تغزو العالم

    قلق أمريكي يدق مضاجع المؤسسة العسكرية ومعامل الدفاع من جراء السمعة الحسنة والانتشار غير المسبوق لمنظومات الصواريخ إس-400 في العالم كله، على غرار بندقية كلاشنكوف. في إشارة إلى إن المؤسسة العسكرية الأمريكية تتهم روسيا بسعيها، عن طريق التسويق المستهدف لمنظومات الدفاع الصاروخية المتطورة مثل إس-400، إلى استغلال الحاجات الأمنية الحقيقية للشركاء.

    الولايات المتحدة كانت قد أكدت في وقت سابق مراراً وتكراراً سعيها لمنع شراء دول العالم أنظمة أسلحة روسية كبيرة وخاصة منظومة "إس-400"، حيث كانت الضربة الكبرى لدى اقتناء تركيا لهذا السلاح، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، والتي أصبحت الدولة الثانية الحاصلة على مثل هذه المنظومات بعد جمهورية الصين الشعبية.

    وفي أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، أبرمت روسيا عقداً مع الهند لشراء إس-400، التي تعتبر أيضاً حليفة للولايات المتحدة، فيما أكد مسؤولون روس أن هذه المنظومات ستظهر قريبا في عدد من الدول الأخرى في العالم، بينما أكدوا إجراء مناقشات حول توريد هذه الأسلحة إلى بعض الدول العربية بينها السعودية وقطر.

    في هذا السياق أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال تفقده برفقة وفد عسكري وحدات من الجيش التركي قرب الحدود السورية، أن العمل على تشغيل منظومات الدفاع الجوي الصواريخة "إس-400"، التي اشترتها أنقرة من موسكو، ستجري حتى ربيع العام المقبل.

    زعيم المؤسسة العسكرية التركية أشار في الوقت نفسه إلى أن تركيا شريك في تصنيع المقاتلات الأمريكية من طراز إف-35، ودفعت مستحقاتها في هذا المشروع وقامت بواجباتها على أكمل وجه.

    في تنويه إلى إن تركيا سوف تقوم بتصنيع نحو ألف قطعة لمقاتلات إف-35، وهي بالتالي تطالب الشركاء الآخرين بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم حيال هذه الشراكة.

    أنقرة تواصل إجراء مفاوضات مع واشنطن حول احتمال تزويد تركيا بمنظومات باتريوت للدفاع الجوي الأمريكي، والتي رفضت بيعها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

    وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 تموز/يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات إس-400 بموجب عقد أبرم عام 2017، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات إف-35، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

    وأكدت إدارة ترامب أنها لا تزال تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها "إس-400"، لكنها ستكون جاهزة لمراجعة إجراءاتها في حال إبعاد الحكومة التركية المنظومات الروسية من أراضي البلاد، مشيرة إلى أن مجرد عدم تشغيل هذا السلاح ليس خطوة كافية.

    إلا أن روسيا وتركيا واصلتا التعاون في هذا المجال وأعلنتا، يوم 15 من شهر أيلول/سبتمبر، عن اسكتمال عملية تصدير الدفعة الثانية من منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400" إلى الجانب التركي.

    إعداد وتقديم: نوفل كلثوم

    انظر أيضا:

    لأول مرة... صواريخ "إس-400" تشارك في مناورات خارج روسيا
    روسيا أنهت عملية إمداد تركيا بمنظومة "إس 400" الصاروخية
    تركيا: المرحلة الثانية من إرسال "إس-400" الروسية قد تتأجل
    الكلمات الدلالية:
    يوم الوحدة الوطنية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية سهم الصداقة 1 - إنفوجراف
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية "سهم الصداقة 1"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك