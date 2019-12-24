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18:58 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الجيش الروسي ينشئ قاعدة بيانات لجميع الأسلحة الخفيفة

    رصد عسكري
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    تسعى القيادة الروسية ليس فقط لتصنيع أحدث الأسلحة الثقيلة والخفيفة وإنما وضعها ضمن قواعد بيانات تساهم في معرفة مكان وجود هذه الأسلحة. فعلى غرار القاعدة المعتمدة في جدولة الأسلحة النووية، عمدت وزارة الدفاع الروسية على وضع سجلات خاصة بالأسلحة الخفيفة، بما في ذلك جدولة المعلومات التي تتضمن الرصاص والفوارغ.

    إنفوجرافيك - أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
    © Sputnik /
    أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
    الحديث يدور عن قاعدة معطيات إلكترونية عن جميع عينات الأسلحة الصغيرة الموجودة في ترسانة الجيش والبحرية. وهذه القاعدة تحتوي ما مجموعه 1.3 مليون عينة من جميع الرشاشات والبنادق الآلية والعادية والمسدسات الموجودة في حوزة القوات المسلحة. وبالتالي يمكن حالياً مراقبة حركة أي سلاح خفيف يدخل الخدمة إلى القوات المسلحة منذ لحظة تسليمه لوزارة الدفاع وحتى إتلافه.

    الخطوات الأولى من أجل هيكلة قاعدة البيانات تبدأ من قيام الخبراء بإطلاق الرصاصة الأولى بعد إنتاج الأسلحة في المصانع الروسية لتحديد الهوية. كما يتم القيام بهذه العملية عند استيراد عينات من الأسلحة الأجنبية، وقبل بيع الأسلحة المدنية للأفراد من المواطنين العاديين. ووفقاً للقوانين فإنه يجب أن يخضع كل سلاح بحوزة المدنيين وأسلحة الخدمة لدى سلك الشرطة والأمن وغيرها من مؤسسات نفاذ القانون لإطلاق تجريبي للنار بشكل منتظم.

    هذه التجربة الرائدة يمكن أن تصبح نموذجاً يحتذى به من قبل القوات المسلحة لدى جيوش العالم وكذلك المؤسسات السيادية الأجهزة الأمنية في مختلف البلدان. 

    البنتاغون يحدث من مروحياته ويعزز من قواعده العسكرية

    المعروف أن الذراع العسكري هو واحد من أهم الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة والسيطرة على العالم. ويعتبر العم سام سلاح الطيران من أهم عناصر الذراع العسكري، والذي يحاول دائماً تحقيق التفوق من خلال ابتكار مقاتلات فرط صوتية، ومروحيات ذات تقنيات عالية.

    الصاروخ الجديد من المنظومة المضادة للصواريخ هو صاروخ محدث بدلا من الصواريخ الموجودة حاليا في المناوبة القتالية
    © Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
    إعادة تسليح الجيش الروسي... ما الأسلحة التي حصل عليها في عام 2019

    في هذا السياق تقوم المؤسسة العسكرية الأمريكية بتطوير المروحية الاستطلاعية الأمريكية Bell Invictus عالية السرعة الواعدة من خلال تزويدها بوحدة طاقة إضافية متعددة الوظائف. هذه المروحية، التي طورتها شركة Bell Helicopter، من أجل برنامج تصميم مروحيات الاستطلاع والهليكوبتر الهجومية الواعدة، سوف تزيد من قوتها من خلال وحدة الطاقة الإضافية والحديث يدور عن المحركPW207d1.

    الجهود المبذولة في إطار التطوير التكنولوجي للمقاتلات المروحية تصب في سياق تزويد القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. حيث تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 750 قاعدة عسكرية في أكثر من 130 دولة من العالم، تتنوّع مهامها المعلنة من القيام بالمهام العسكرية المباشرة أو أعمال الدعم والإسناد اللوجستي.

    البنتاغون لا يقتصر على نشر مثل هذه الأسلحة في القواعد العسكرية خارج البلاد وإنما يعمل على نشر المدمرات. وهاي هي وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لزيادة وجودها العسكري في قاعدة روتا الإسبانية بنسبة 50%، من خلال نشر مدمرتين إضافيتين. حيث تعتزم الولايات المتحدة نشرها بالإضافة إلى 600 من مشاة البحرية الأمريكية. حيث تعتبر روتا قاعدة بحرية رئيسية للولايات المتحدة في جنوب أوروبا. حيث تسعى واشنطن ليس فقط إلى زيادة عدد المدمرات من طراز "آرلي بيرك" من ستة إلى ثمانية، ولكن أيضا لاستبدال بعض هذه السفن بسفن أكثر حداثة مزودة بالمروحيات.

    إعداد وتقديم نوفل كلثوم

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    أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
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    الجيش السوري, روسيا
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