الجيش الروسي ينشئ قاعدة بيانات لجميع الأسلحة الخفيفة

الحديث يدور عن قاعدة معطيات إلكترونية عن جميع عينات الأسلحة الصغيرة الموجودة في ترسانة الجيش والبحرية. وهذه القاعدة تحتوي ما مجموعه 1.3 مليون عينة من جميع الرشاشات والبنادق الآلية والعادية والمسدسات الموجودة في حوزة القوات المسلحة. وبالتالي يمكن حالياً مراقبة حركة أي سلاح خفيف يدخل الخدمة إلى القوات المسلحة منذ لحظة تسليمه لوزارة الدفاع وحتى إتلافه.

الخطوات الأولى من أجل هيكلة قاعدة البيانات تبدأ من قيام الخبراء بإطلاق الرصاصة الأولى بعد إنتاج الأسلحة في المصانع الروسية لتحديد الهوية. كما يتم القيام بهذه العملية عند استيراد عينات من الأسلحة الأجنبية، وقبل بيع الأسلحة المدنية للأفراد من المواطنين العاديين. ووفقاً للقوانين فإنه يجب أن يخضع كل سلاح بحوزة المدنيين وأسلحة الخدمة لدى سلك الشرطة والأمن وغيرها من مؤسسات نفاذ القانون لإطلاق تجريبي للنار بشكل منتظم.

هذه التجربة الرائدة يمكن أن تصبح نموذجاً يحتذى به من قبل القوات المسلحة لدى جيوش العالم وكذلك المؤسسات السيادية الأجهزة الأمنية في مختلف البلدان.

البنتاغون يحدث من مروحياته ويعزز من قواعده العسكرية

المعروف أن الذراع العسكري هو واحد من أهم الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة والسيطرة على العالم. ويعتبر العم سام سلاح الطيران من أهم عناصر الذراع العسكري، والذي يحاول دائماً تحقيق التفوق من خلال ابتكار مقاتلات فرط صوتية، ومروحيات ذات تقنيات عالية.