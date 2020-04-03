"إس 500" الروسية تظهر إلى النور في القريب العاجل

مواضيع الحلقة: اختبارات "إس 500" الروسية تشارف على الانتهاء، صواريخ «كاليبر» في البحر المتوسط، «سو-35» تتفوق على المقاتلات الأمريكية، وروبوت صيني يهدد الأسطول الأمريكي.

نتناول في حلقة اليوم قرب انتهاء تصنيع منظومة صواريخ الدفاع الجوي الحديثة "إس-500" الروسية، بحسب ما أعلنته الشركة المصنعة.

مدير مركز الدراسات العسكرية السياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أليكسي بودبيريزكين، أوضح أن منظومة "إس "500 تتمتع بنظام جديد يفوق نظام «إس 400» ذات القدرات الخارقة، إذ قال أن:

"منظومة صواريخ الدفاع الجوي «إس -500» تتمتع بقدرات نوعية جديدة تتمثل في المدى و الكشف والاعتراض والارتفاع. إذا كان تم نصب المجمع الصاروخي في مكان ما، فيمكنه التحكم في منطقة ضخمة تقدر بدائرة نصف قطرها 600 كيلومتر. يمتلك المجمّع «إس -500» صواريخ جديدة عالية السرعة قادرة، على اكتشاف، واعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات متوسطة وطويلة المدى".

مجلة أمريكية: المقاتلة الروسية "سو-35" تهديد حقيقي لمقاتلاتنا

وصفت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية المقاتلة الروسية "سو-35" المصنفة من الجيل الرابع، بأنها تهديد حقيقي وخصم خطير بالنسبة لمقاتلات القوات الجوية الأمريكية من طراز F-15 و F-18 وحتى F-35.

المجلة سلطت الضوء على قدرة المقاتلة الروسية في المناورة، وإمكانياتها العالية بتفادي الضربات الموجهة إليها في حال وقوع المواجهة.

إن مقاتلة سو-35 الروسية مجهزة بمدفع رشاش داخلي يحتوى على 150 طلقة عيار 30 مم،

كما يمكنها حمل نحو ثمانية أطنان من الذخيرة في اثنتي عشرة نقطة تعليق، في حين أن طائرة F-22 التي تعد فخر الصناعة الأمريكية، لديها سبع نقاط فقط لتحميل الذخيرة.

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إعداد وتقديم: إسماعيل أبو حلا