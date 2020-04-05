البنتاغون يرفض إخلاء الحاملة الأمريكية "روزفلت" بعد تفشي كورونا على متنها

مع اكتشاف عشرات الإصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف البحارة الأمريكية ممن يتواجدون على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، أعلن البنتاغون إجلاء آلاف البحارة العاملين على متنها، ولكن عقب رفض من قبل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي اعتبر أن لا شيء يستدعي القلق.

قبطان الحاملة كان قد أرسل برقية للبنتاغون على خلفية إصابات وقعت بين صفوف طاقم الحاملة الأمريكية ناشد فيها قائلا: "إن البحارة ليسوا في حالة حرب، ولا شييء يستدعي موتهم".

مسؤولو البنتاغون اعترفوا أخيرا بأن محنة روزفلت تمثل تحديا صعبا للجاهزية العسكرية، أما القبطان "بريت كروزير" الذي ناشد وزارة الدفاع خوفا على حياة أفراد الطاقم فقد تم عزله من منصبه.

تطوير مسدس روسي كاتم للصوت يخترق الدروع

طور معهد الأبحاث المركزي للهندسة التابع لشركة "روستيخ" الروسية، مسدسا كاتما للصوت خارقا للدروع. وقد عمل المطورون الروس على زيادة سرعة الإطلاق إلى 400 متر متبعين زيادة كتلة الرصاصة، في الطرف الأمامي وجعلها من وجهين مسطحين، وهكذا، نجحوا في تحقيق إطلاق رصاص صامت ودون ظهور لهب، مع الحفاظ على زيادة الاختراق للدروع الواقية.

الخبير العسكري الروسي مكسيم بوبينكير، أوضح أن الخبراء الروس تمكنوا من تطوير مقذوف على شكل إزميل ثنائي السطح، لا يفرق ألياف الدروع الجسدية فحسب بل يمزقها، معتبرا أن هذا حل فعال، يسمح بضرب الأهداف المطلوبة، باستخدام مسدس كاتم للصوت وخارق للدروع.

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إعداد وتقديم: إسماعيل أبو حلا