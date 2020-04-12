رسالة للبنتاغون تثير تخبط القيادة الأمريكية... وكورونا هو السبب

مواضيع الحلقة: مدفع "مالكا" في حوزة الجيش الروسي، انضمام غواصة "الأمير فلاديمير" للبحرية الروسية، اليابان تطور مقاتلة شبح بالاعتماد على كفاءاتها المحلية، واستقالة القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي بعد توجيه انتقادات لاذعة لقائد حاملة "روزفلت".

استقالات في قيادة البحرية الأمريكية بعد تفشي كورونا على متن حاملة الطائرات"روزفلت"

بعد إعلان وزير البحرية بالوكالة توماس مودلي، إقالة بريت كروزير قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، متهما إياه بالغبي والساذج، وذلك على خلفية توجيه الأخير رسالة شديدة اللهجة للبنتاغون، طالب فيها بحماية طاقم الحاملة، من تفشي فيروس كورونا بين أفرادها، أعلن مودلي هو الآخر استقالته.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي داوود رفال، قال عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إنه "لا يمكن وضع توماس مودلي، بعد نعته قائد حاملة "روزفلت" بالغبي، إلا في إطار التخبط الذي تعيشه الإدارة الأمريكية، نتيجة فشلها في مواجهة جائحة كورونا.. ".

مدفع "مالكا" الخارق في حوزة الجيش الروسي

ما إن تم الانتهاء من تحديث مدفع "مالكا" الروسي الذي يصنف في قائمة أقوى مدافع العالم، حتى بدأت القوات الروسية باستلامه.

وأفادت مصادر بأن عملية التحديث شملت الخصائص الرئيسية للمدفع، بما يتماشى مع متطلبات العصر.

نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما يوري شفيتكين قال عبر أثير إذاعة سبوتنيك: إن " مدافع "2 إس 7 إم مالكا" هي الأقوى بسبب التحديث، وقدرتها على المناورة والتنقل والتحكم في الأوامر وغيرها من الخصائص الرئيسية للمدفع والتي تتماشى مع متطلبات العصر..".

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أعداد وتقديم إسماعيل أبو حلا