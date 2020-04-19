إيران تعزز قوتها البحرية ومن أولى الخطوات غواصة لا يمكن رصدها

مواضيع الرصد العسكري: مروحية خارقة قريبا في سماء روسيا، دبابات "تي-90إم" الروسية الحديثة تلتحق بخدمة البلاد، غواصة إيرانية جديدة لا يمكن رصدها، ومصر بانتظار غواصتها المبحرة من ألمانيا.

غواصة جديدة لا يمكن رصدها تنضم إلى قوات البحرية الإيرانية

في ظل المواجهة الدائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تسعى طهران إلى تعزيز قدراتها الحربية، من خلال تطوير وتصنيع أسلحة جديدة فعالة.

إيران التي أعلنت عن انضمام غواصة جديدة لقواتها البحرية، أكدت أن الغواصة سلاح لا يمكن رصده، وهي قادرة على حمل طوربيدات ذكية، تشكل تهديدا حقيقيا للعدو.

الخبير العسكري الاستراتيجي هيثم حسون قال في حديث لإذاعة سبوتنيك: "يأتي الكشف الإيراني عن الغواصة الجديدة التي أنتجتها القوات البحرية الإيرانية ضمن خطط طهران لتطوير قدراتها الدفاعية، والعمل من أجل تلافي نقاط الضعف التي يمكن استغلالها في هذه الظروف الخاصة، والتي تحاول من خلالها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى العمل لتطويق إيران، وزيادة الحصار البحري عليها، ومحاولة منعها من تصدير نفطها، وبالتالي من خلال هذا الكشف، تعلن إيران أن قوتها البحرية أصبحت أكثر قدرة على حماية المصالح الإيرانية، ليس في منطقة الخليج فحسب، بل وفي أعماق وأعالي البحار... ".

تسليم دبابات "تي-90 إم" للجيش الروسي بعد تحديث من نوع خاص

عقب التحديث الذي خضعت له دبابة "تي-90إم"، تم الإعلان عن دخولها حيز الخدمة العسكرية في خمس مناطق من البلاد.

الدبابة الجديدة زودت بأجهزة إلكترونية حديثة، وبرج قيادة ذو حواسب إلكترونية ميدانية، وبقدرات تقنية جديدة، تمكنها من إصابة أهداف العدو في أوقات الليل والنهار على حد سواء بنفس الكفاءة، فضلا عن تزويدها بمحرك أقوى، ودروع إضافية ومعدات أخرى.

مدير مركز الدراسات العسكرية السياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية أليكسي بودبيريوزكين، قال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذه سلسلة من أفضل الدبابات السوفييتية التي أنشئت في عام 1990 ثم علق إنتاجها، والآن من جديد تم استئناف تصنيعها. إن "تي-90إم" من الدبابات الأكثر حداثة، فهي مزودة بدروع حماية قوية جدا، ومن حيث المؤشرات الأخرى فهي على مستوى النماذج الحديثة من دبابة "تي-72"... إنها الأفضل وأعتقد أنه سيتم الاستمرار بإنتاجها خلال السنوات المقبلة".

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أعداد وتقديم: إسماعيل أبو حلا