روسيا مجددا بين الدول الـ5 الأكثر إنفاقا في المجال العسكري

موضوعات حلقة «الرصد العسكري»: روسيا من جديد بين الدول الـ5 الأكثر إنفاقا في المجال العسكري، القوات الجوية الفضائية الروسية تتسلم قاذفتين محدثتين من طراز "تو-160"، الغواصة الروسية التي دمرت مواقع داعش الإرهابي تبحر إلى سواحل سوريا من جديد، والصين تختبر منظومة "إس-400 " الروسية بنجاح تام.

روسيا تحصد المركز الرابع بين الدول الـ5 الأعلى إنفاقا عسكريا

عادت روسيا من جديد لتشغل مكانا بين الدول الخمس الأكثر إنفاقا في المجال العسكري، إذ احتلت المركز الرابع لعام 2019، وذلك بحسب بيان صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

الخبير العسكري قنسطنطين سيفكوف، قال خلال حديث لإذاعة سبوتنيك:

«إن العالم دخل في أزمة عالمية جديدة، وهذه ليست أزمة اقتصادية، بل أزمة حضارية، وهي أكثر خطورة وأعمق بكثير من تلك التي تسببت في الحربين العالميتين السابقتين الأولى والثانية».

غواصة "روستوف على دون" الروسية تبحر إلى سوريا من جديد

بعد أن دمرت مواقع تنظيم "داعش"، الإرهابي (المحظور في روسيا)، في سوريا عام 2015، تعود غواصة "روستوف على دون" الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود إلى مياه الساحل السوري، لتنضم من جديد إلى القوات البحرية الروسية المرابطة هناك.

الخبير العسكري الاستراتيجي علي مقصود قال في حديث لإذاعة «سبوتنيك»:

«يأتي إرسال روسيا قطعا بحرية لتعزيز أسطولها في المتوسط وخاصة في المياه السورية.. إن روسيا تعمل على مؤازرة حلفائها عبر خلق موازين قوى تصب في مصلحتها ومصلحة الحلفاء، في فترة ضعف ووهن تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها البحرية على كامل الجغرافية العالمية».

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم إسماعيل أبو حلا