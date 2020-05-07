محاولات تركية لتصنيع مقاتلة شبح محليا

موضوعات حلقة الرصد العسكري: أكثر من 30 منظومة صاروخية حديثة قريبا في حوزة الجيش الروسي، والقوات الروسية تتسلم هذا العام أكثر من 120 دبابة مطورة، وباحثون أمريكيون يطورون نظاما جديدا للدفع الصاروخي، وتركيا تسعى لامتلاك مقاتلة من الجيل الخامس محلية الصنع.

روسيا تسلم قواتها منظومات "تورنادو-إس" الخارقة هذا العام

ستتسلم وحدات الصواريخ والمدفعية الروسية أكثر من 30 منظومة صاروخية حديثة، من طراز "تورنادو-إس" و"تورنادو-جي" متعددة المهام، بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح الخبير العسكري الاستراتيجي سيرغي شاشكوف عبر إذاعة «سبوتنيك»، بعض الخصائص التي تميز هذه المنظومة قائلا:

"إن "تورنادو-إس" ليست مجرد تحديث أو تطوير لما سبقها من الراجمات، رغم امتدادها من منظومة "كاتيوشا" الشهيرة… هذه المنظومة هي جيل جديد لا نظير له من ناحية المواصفات القتالية، فهي قادرة على تدمير الأهداف من مسافة 120 كم وتدمير مساحة تعادل 67 ألف متر مربع، وكل ما يتوجب على الطاقم فعله، إدخال الإحداثيات وضغط زر الإطلاق فقط.".

تركيا تسعى لامتلاك مقاتلة من الجيل الخامس محلية الصنع

وقعت شركة صناعة الفضاء التركية مع شركة "هافيلسان" لصناعة التكنولوجيا والبرمجيات، اتفاقا يقضي بتطوير برمجيات مقاتلة "تي إف إكس" من الجيل الخامس، التي تسعى تركيا لإنتاجها محليا في المستقبل القريب.

الخبير العسكري أندريه أوليتيسكي قال في حديث لإذاعة «سبوتنيك»:

"إن تركيا لديها نجاحات معينة في قطاع الصناعات العسكرية ولا أحد ينكر ذلك، لكن في الوقت نفسه لا يمكن القول إن تركيا لديها إمكانيات في تصميم وإنتاج مقاتلة من الجيل الخامس، فهذا الأمر يحتاج لمستوى عال من التطور في كافة المجالات الصناعية، وخصوصا في مجال الطيران.".

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي المرفق.

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا