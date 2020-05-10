الولايات المتحدة تزور الحقائق التاريخية وتحاول سرقة النصر السوفيتي

موضوعات برنامج الرصد العسكري: المواطنون الروس يحيون يوم النصر على طريقتهم، انتشار كورونا لم يتمكن من تعطيل مسيرة الفوج الخالد، ومحاولات أمريكية لتزييف الحقائق وتحريف التاريخ.

بوتين: سنحيي عرضا يليق بيوم النصر العظيم

في ظل الظروف القاسية التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة كورونا، اقتصرت الاحتفالات هذا العام بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، على بعض العروض الجوية، التي ظهرت فيها خيرة المقاتلات والقاذفات الروسية.

وشهدت العاصمة موسكو عرضا افتتح بسرب من المروحيات، لتعقبه بعد ذلك قاذفات "تو-160، "تو-22 إم 3" ، تو-95 إم إس" بعيدة المدى ومقاتلات "ميغ – 29" الخفيفة للجيل الرابع، مقاتلات الدفاع الجوي "ميغ – 31 كا"، قاذفات "سو-24"، مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس، مقاتلات "سو-35 إس" من الجيل الرابع ++، ومقاتلات "سو-34" و"سو- 30 إس إم".

وهنأ الرئيس فلاديمير بوتين الشعب الروسي في هذه الذكرى، خلال كلمة ألقاها وسط الساحة الحمراء في العاصمة موسكو قائلا: "من كل قلبي أهنئكم بعيد النصر. بالنسبة لنا هذا هو العيد الأغلى على قلوبنا جميعًا. ستبقى الأهمية الروحية والأخلاقية ليوم النصر عظيمة دائمًا، ووسيبقى موقفنا تجاهه مقدسًا. هذه هي ذاكرتنا وفخرنا، وتاريخ بلادنا، وتاريخ كل أسرة، وجزء من أرواحنا التي قدمها لنا آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا..

وأكد بوتين أن البلاد ستشهد احتفالات تليق بعظمة هذه الذكرى مضيفا: "أيها الأصدقاء الأعزاء، لقد مر 75 عاماً على انتهاء الحرب الوطنية العظمى، وكالعادة سنحتفل في هذه الذكرى على نطاق واسع وبشكل رسمي. سنفعل ذلك بكل فخر، لأنه واجبنا تجاه أولئك الذين ضحوا من أجل الوصول إلى النصر وتحقيقه. سنحيي العرض العسكري الرئيسي في الساحة الحمراء، والمسيرة الوطنية للفوج الخالد".

محاولات أمريكية لتزوير التاريخ وتحريف الحقائق

من المعروف أن الاتحاد السوفيتي دخل الحرب العالمية الثانية عنوة، في 22 يونيو/حزيران 1941 بعد أن اضطرته ألمانيا النازية، إثر اعتدائها على الأراضي السوفييتية.

وزعم البنتاغون الأمريكي في تقرير نشره أن النزاع بدأ في عام 1939 إثر غزو ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي لبولندا، محاولا تحريف الحقائق وتزوير التاريخ.

وجاء في التقرير جملة مزاعم من ضمنها أن فرنسا هي من "تحملت جزءا كبيرا من عبء القتال"، في الوقت الذي يعرف العالم بأسره أن الاتحاد السوفييتي وحده قدم أكثر 27 مليون إنسان، ممن قاتلوا في سبيل الدفاع عن الوطن الأم روسيا والإنسانية جمعاء.

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الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا