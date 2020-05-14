روسيا تعتزم من جديد تصنيع طائرة مدنية أسرع من الصوت

موضوعات حلقة الرصد العسكري: روسيا تعتزم تصنيع طائرة مدنية أسرع من الصوت، تحديث مروحية «كا-52» الروسية الملقبة بالتمساح، الدبابات اليابانية من الجيل الجديد تستبدل جنازيرها بعجلات، والصين ستعرض قاذفتها الاستراتيجية الجديدة نهاية العام الجاري.

بعد توقف تو-144 السوفييتية عن الخدمة... روسيا تبدأ بتصنيع طائرة مدنية أسرع من الصوت

كشفت روسيا عن وضع مجموعة من المعايير لتصنيع طائرة مدنية أسرع من الصوت، بما فيها شكل المحرك، وذلك لأول مرة بعد توقف الطائرة المدنية السوفيتية تو-144 عن الخدمة عام 1997، والتي كانت أول طائرة مدنية في العالم أسرع من الصوت.

وأوضح الخبير العسكري، الطيار فلاديمير بوبوف، في حديث لإذاعة «سبوتنيك» قائلا: "المحرك هو قلب الطائرة، وإنشاؤه من ناحية التصميم مرتبط بتكاليف باهظة. المحركات التي يتم تركيبها على الطائرات المقاتلة، عادة ما تكون متعددة الأنظمة، ومرتبطة بأنظمة تشغيل المحركات النفاثة، ما يعني أنه لدينا بالفعل أفكار يمكن استخدامها في مجال إنتاج الطائرات المدنية… أعتقد خلال عامين أو ثلاثة، سنتمكن من تنفيذ هذا المشروع وتحقيق نجاحات وأرباح كثيرة".

قريبا... أكثر من 100 مروحية "كا-52 إم" الحديثة في حوزة الجيش الروسي

تعتزم وزارة الدفاع الروسية توقيع عقد لتوريد 114 مروحية من طراز "كا-52 إم" المحدثة، وذلك بعد اختبار النسخة الأقدم منها "كا-52"، بالحرب ضد الجماعات الإرهابية في سوريا.

وقال الخبير العسكري الاستراتيجي علي مقصود في حديث لإذاعة سبوتنيك:" لقد جاء تعديل هذه المروحية ملبيا لكل الاحتياجات، فهي تتربع على عرش الحوامات في العالم، إذ تعد قلعة مزودة بالصواريخ، قادرة على تدمير كتيبة إلى لواء مدرع، كما تشكل غرفة عمليات متكاملة…".

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي المرفق.

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا