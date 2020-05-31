قريبا... صاروخ " برونيبويشيك" الخارق للدروع في حوزة الجيش الروسي

تعمل روسيا على تطوير عدد من الأسلحة، بهدف تسليمها لقوات البلاد خلال العامين المقبلين.

وتضم قائمة الأسلحة الجديدة أنواعا مختلفة، أهمها صاروخ" برانيبويشيك" الخارق للدروع، والذي صمم خصيصا لطائرات "سو-25" ومروحيات "مي-8".

وقال الخبير العسكري فيكتور بارانيتس، في حديث لإذاعة سبوتنيك: "تم رفع مدى الصواريخ إلى 6 كم وهذا مؤشر خطير للغاية.. يمكن للصاروخ اختراق الأهداف المدرعة بشكل فعال مثل ناقلات الجنود المدرعة، ومركبات قتال المشاة والمركبات المدرعة، وكذلك الدبابات. انتظر الجيش الروسي طويلا تسلم هذا الصاروخ، والآن سيدخل العمل العسكري بالفعل.. ".

طوربيدات أمريكية جديدة ردا على تفوق الغواصات الروسية

تطور الولايات المتحدة طوربيدا جديدا من طراز "VLWT" لاعتراض طوربيادت العدو، من المقرر أن يدخل حيز الخدمة العسكرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

الخبير العسكري أندريه أوليتسكي، أوضح في حديث لأذاعة سبوتنيك أن: "البحرية الأمريكية تعمل اليوم على تطوير الطوربيدات باتجاهين أساسيين، الأول يتمثل بمكافحة الغواصات الحديثة لروسيا والصين من طراز "بوريه" و"ياسين"، لذا تطور طوربيدات "مارك-48"، أما الاتجاه الثاني فيدخل ضمن الدفاع عن غواصاتها من هجمات العدو، وفي هذا المجال تعمل على تطوير الطوربيدات الصغيرة، المخصصة لاعتراض طوربيدات العدو التي تستهدف غواصاتها".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا