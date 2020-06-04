تخصيص دفعة من الصواريخ فرط الصوتية لأسطول الشمال الروسي

موضوعات الحلقة: أسطول الشمال الروسي يتسلم أسلحة فرط صوتية، وروسيا تطور كاسحة جليد جديدة تعمل بالطاقة النووية، والنرويج تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "إف-35" الأمريكية، وواشنطن تقرر نشر شبكة اتصالات الجيل الخامس في قواعدها العسكرية.

أسطول الشمال الروسي يعلن عن تسلم قواته أسلحة فرط صوتية

أعلنالتابع لقوات البحرية الروسية، أن قواته ستتسلم في الخريف المقبل أسلحة جديدة، مشيرا إلى أن الدفعة تتضمن أسلحة فرط صوتية

وأوضح الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين، في حديث لإذاعة «سبوتنيك»:

تتميز هذه الأسلحة بأن سرعتها تفوق سرعة الصوت من 6 إلى 7 مرات، ومن المستحيل اكتشافها أو إسقاطها... لا أحد يمتلك أسلحة فرط صوتية حتى الآن، وروسيا هي الدولة الوحيدة والأولى في العالم التي تستخدم هذه الأنظمة الصاروخية مثل " أفانغارد" و"كينجال" و"تسيركون"، التي تجهز بها سفننا.

واشنطن تقرر نشر شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) في قواعدها العسكرية

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، لنشر شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) بحلول كانون الثاني/ يناير عام 2021، بقاعدة القوات الجوية الأمريكية "نيليس" في نيفادا.

وأشار البنتاغون إلى أن شبكة (5G) في "نيفادا"، ستكون واحدة من سلسلة شبكات ستنشر في القواعد العسكرية داخل البلاد، موضحا أن أبراج الاتصال ستكون متنقلة ويمكن تثبيتها وإزالتها بأقل من ساعة.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية تشهد خلافا بشأن مشروع (ليجادو) الذي يهدف إلى نشر شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد، حيث يعارض البنتاغون هذا المشروع، بحجة أنه سيتداخل مع أنظمة الاتصالات العسكرية والمدنية، لا سيما نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، فيما تدعم المشروع وزارة الخارجية وهيئة الاتصالات الفيدرالية، مؤكدتان أنه يدعم الأمن القومي للبلاد.

تفاصيل الحلقة في ملف الصوت المرفق.

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا