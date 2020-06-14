"إف- 15 إي" أول مقاتلة أمريكية تزود بالقنبلة النووية الجديدة " B61-12"

موضوعات الحلقة: حقائق حول بندقية كلاشينكوف، اختبارات مكثفة لمقاتلة ميغ-35 الروسية، الولايات المتحدة تزود "إف-15 إي" بقنبلة نووية جديدة، والصين تزيد قدرة مقاتلتها من الجيل الخامس.

اختبارات مكثفة لمقاتلة "ميغ-35" الروسية

أجرت مقاتلة "ميغ-35" الروسية اختبارات مكثفة، بهدف التحقق من جميع المعايير والأمكانات التي تتميز بها.

وقال الخبير العسكري فيكتور بارانتس في حديث لإذاعة "سبوتنيك" حول إمكانات المقاتلة وتزويدها بأسلحة جديدة: " كل هذا يبقى طي الكتمان. نحن متفوقون على مستوى العالم بالأسلحة فرط الصوتية.. مثل أنظمة صواريخ "كينجال" التي لا يمتلك مثلها أي بلد في العالم. لا أؤكد تزويد مقاتلات "ميغ – 35" بمنظومة "كينجال"، ولكن أقول إن هذا النوع من الصواريخ يستخدم بالفعل في مقاتلات "ميغ –31".. إذا تم تحقيق ذلك، فيمكننا القول إن "ميغ – 35" ستكون أكثر الطائرات تسليحا، وكذلك الأكثر كفاءة في العالم".

الولايات المتحدة تزود "إف-15 إي" بقنبلة نووية جديدة

تمكنت "إف- 15 إي Strike Eagle"، من حيازة لقب أول مقاتلة هجومية في سلاح الجو الأمريكي، تتسلح بالقنبلة النووية الجديدة " B61-12".

الخدمة الصحفية لمطور الأسلحة "سانديان لاب لابوراتوريس"، أوضحت أن المقاتلة حازت حق استخدام القنبلة، بعد اجتياز اختبارين لإلقاء القنابل بميدان تونوب في نيفادا، حيث نفذت المقاتلة أول إسقاط للقنبلة من ارتفاع 330 مترا، ثم من ارتفاع 8 كم.

ومن المقرر تزويد القاذفة الاستراتيجية "بي-2 سبرت" بالقنبلة الجديدة، بحسب ما نشرت الخدمة الصحفية.

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الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا