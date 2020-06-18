بعد فشل منظوماتها جنوبي لبنان... إسرائيل تصنع طائرة مسيرة بتقنية 3D

موضوعات الحلقة: روسيا تزود مروحيات "كا-52إم" بأسلحة جديدة؛ الغواصة النووية "الأمير فلاديمير" تدخل حيز الخدمة العسكرية في روسيا؛ الولايات المتحدة تسعى للاستغناء عن المقاتلات المأهولة؛ إسرائيل تصنع طائرة مسيرة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

تزويد مروحيات "كا-52إم" الروسية بأسلحة جديدة

بدأت روسيا اختبار مروحتين من طراز "كا-52إم" الحديثة، من خلال تزويدهما بأسلحة جديدة، وميزات أخرى ستزيد من قدراتها الفنية والقتالية.

وقال الخبير العسكري علي مقصود في حديث لإذاعة «سبوتنيك»:

إن هذا التحديث لمروحية «كا-52إم» (التمساح)، هو الثالث من نوعه… تمتلك المروحية عددا كبيرا من خيارات امتلاك الأسلحة على متنها، بفضل وجود المدفع السريع للإطلاق والنقاط الست الموجودة في الحمالة تحت الجناحين.. تمتلك المروحية ميزات فنية سمحت بتجهيزها بصواريخ مضادة للطائرات المسيرة، وكذلك بصواريخ كروز بعيدة المدى.

أول طائرة مسيرة إسرائيلية تصنع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

كشفت إسرائيل عن أول طائرة مسيرة صنعتها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، من المقرر استخدامها في عمليات الاستخبارات.

وأشار الكاتب والصحفي داوود رمال في حديث لإذاعة «سبوتنيك» إلى أن:

إسرائيل التي تبرع في صناعة الطائرات المسيرة، وانتقالها إلى ما يسمى بالجيل الثالث من المسيرات، جاء نتيجة فشل منظوماتها التجسسية الأرضية التي اعتمدت عليها وزرعتها في لبنان. إن قدرات «حزب الله» التقنية عطلت إمكانية استثمار إسرائيل لهذه المنظومات، وبالتالي انتقلت إسرائيل لتعويض ما فقدته على الأرض من وسائل تجسس واستهداف، إلى تصنيع هذه الطائرات المصنوعة والمزودة بتقنيات حديثة.

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا