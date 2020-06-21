أسلحة ذكية تخصص لمركبة المشاة القتالية "تي-15"

موضوعات الرصد العسكري: روسيا تزود عربة المشاة القتالية تي-15 بأسلحة جديدة، تجهيز فرقاطة روسية بمنظومة مضادة للأهداف الجوية، إسرائيل تزيد عدد الرؤوس الحربية في ترسانتها النووية، واليابان تتخلى عن نشر محطات رادار أمريكية على أراضيها.

تزويد عربة المشاة القتالية تي-15 بأسلحة جديدة

زودت وزارة الدفاع الروسية، عربة المشاة القتالية من طراز "أرماتا/ تي-15"، بأسلحة ذكية جديدة، تشمل قذائف موجهة وذخيرة عالية الدقة.

وقال الخبير العسكري محمد عباس في حديث لإذاعة سبوتنيك: "هذه العربة قادرة على الاشتباك مع دبابتين بآن واحد، على مسافة 6 كم عبر نظامي رؤية لتوجيه صواريخ "كورنيت"، كما أنها قادرة على تدمير المشاة في خنادقها وخلف المباني، بفعل قذائفها الموجهة والقابلة للبرمجة بفضل نظام الاستشعار المزودة به، بالإضافة إلى ميزات أساسية أخرى ".

إسرائيل تزيد عدد الرؤوس الحربية في ترسانتها النووية

أكد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أن إسرائيل زادت عدد الرؤوس الحربية النووية لديها من 80 في العام الماضي إلى 90 رأسا نوويًا خلال العام الحالي.

الخبير العسكري عمر معربوني قال في حديث لإذاعة سبوتنيك: "من المؤكد أن استخدام إسرائيل لهذه الرؤوس في الجغرافيا المباشرة سيطال وجودها بشكل أساسي، وبالتالي فإن هذه الرؤوس ستستخدم في الجغرافيا بعيدة المدى، ربما في اليمن وربما في إيران.. هذه مسألة خطيرة، خصوصا وأن إسرائيل تمتلك صواريخ يمكنها إرسال هذه الرؤوس آلاف الكيلومترات، وهذا هو المبرر الوحيد لزيادة الرؤوس النووية في الترسانة الإسرائيلية".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا