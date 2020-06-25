عرض عسكري مهيب في موسكو بذكرى النصر على النازية

موضوعات حلقة الرصد العسكري: روسيا تحيي ذكرى النصر على النازية بعد تأجيلها جراء انتشار كورونا، اهتمام روسي خاص بالطائرات المسيّرة الثقيلة، الصواريخ الإيرانية تصيب أهدافها بنجاح في خليج عمان، والولايات المتحدة الأمريكية تختبر طائرة سرية جديدة.

روسيا تحتفل بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية

احتفلت روسيا يوم الـ24 من الشهر الجاري بالذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، بعد تأجيل موعدها السنوي الذي يصادف 9 مايو/ أيار، وذلك جراء انتشار فيروس كورونا.

وقد شهدت العاصمة موسكو عرضا عسكريا مهيبا، شاركت خلاله أحدث المعدات العسكرية من عربات قتالية ودبابات حديثة ومنظومات صاروخية متطورة، كما وحلقت خيرة المقاتلات والقاذفات الاستراتيجية وحاملات الصواريخ مثل "تو-160، "تو-22 إم 3"، تو-95 إم إس" بعيدة المدى، ومقاتلات "ميغ–29" الخفيفة، والمقاتلات الاعتراضية "ميغ –31 كا" المزودة بصواريخ "كينجال"، وقاذفات "سو-24إم"، ومقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس، و"سو-35 إس"، ومقاتلات "سو-34" و"سو- 30 إس إم" وغيرها.

البحرية الإيرانية تختبر صواريخ كروز شمال المحيط الهندي وخليج عمان

أطلقت البحرية الإيرانية صواريخ كروز في شمال المحيط الهندي وخليج عمان، خلال اختبارات وصفتها بالناجحة.

وقال الكاتب والصحفي داوود رمال في حديث لإذاعة «سبوتنيك»:

إن هذه الاختبارات تعد رسالة واضحة للأمريكيين وحلفائهم، تشير خلالها طهران إلى أنها هي سيدة تلك المنطقة وممراتها البحرية، لذا يجب قراءة هذه الرسالة بالبعد الإيراني المتصل بمحور المقاومة، والمرحلة الجديدة من الصراع، بعد أن أخذت العقوبات الأمريكية مدى كبيرا يؤثر على جمهور محور المقاومة.

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا