العراق مصمم على إحياء إرثه العسكري

موضوعات الرصد العسكري: "كلاشنكوف" تطلق رشا أكثر من ألف رصاصة، إسرائيل تطور منظومة صواريخ مضادة للدبابات، العراق يرمم مخزونه من المركبات القتالية، والولايات المتحدة تختبر قنبلة ذكية جديدة.

القوات العراقية ترمم دبابات سوفياتية وبريطانية الصنع

تعمل القوات العراقية ضمن معمل تصليح الدروع والمدافع، على ترميم أكثر من 20 دبابة سوفياتية طراز "تي-55" و"تي-72"، وكذلك مركبات بريطانية الصنع من طراز "تشيفتين".

وأوضح الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي في حديث لإذاعة سبوتنيك، أن "تمسك القوات العراقية بإحياء هذا السلاح، يرجع للدمار الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية بالمنظومة العسكرية العراقية، رغبة منها بتغيير العقيدة التسليحية للجيش العراقي، التي كانت بمعظمها روسية، وهذا التمسك يرتقي إلى مستوى المبدأ والعقيدة للمقاتلين العراقيين، لأن السلاح الروسي بات جزء من ثقافتهم وتاريخهم فضلا عن ثقتهم بالسلاح الروسي، لذلك ذهبوا باتجاه إحياء هذه الآليات القتالية.. ".

منظومة "سبايك" الإسرائيلية تعمل دون الاعتماد على الأقمار الصناعية

طورت إسرائيل بالتعاون مع بولندا، قاذف صواريخ مضادة للدبابات من طراز "سبايك"، يعمل دون الاعتماد على الأقمار الصناعية.

وقال الخبير العسكري علي مقصود في حديث لإذاعة سبوتنيك:" هذا الإعلان يحمل رسالة موجهة للداخل الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وذلك مع اقتراب ذكرى حرب تموز 2006، التي حققت فيها المقاومة اللبنانية إنجازا نوعيا، من خلال تدمير دبابات "ميركافا" باستخدام صواريخ "كورنيت" الروسية، في الوقت الذي كانت فيه القيادة الإسرائيلية تتفاخر بأن "ميركافا" عصية على التدمير.. هذا الإعلان ليس إلا دعاية ساذجة".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا