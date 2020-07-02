هل تصبح بولندا قاعدة "الناتو" الأكبر في أوروبا؟

موضوعات الرصد العسكري: روسيا تجهز طائرات نقل عسكري بأنظمة حربية حديثة؛ تزويد حاملات صواريخ روسية بنظام ملاحة جديد؛ الهند تطالب موسكو بتوريد "إس-400" على وجه السرعة؛ واشنطن تعتزم نقل 30 مقاتلة "إف-16" من ألمانيا إلى بولندا.

واشنطن تسحب 30 مقاتلة وألفي جندي من ألمانيا إلى بولندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده عازمة على سحب 30 مقاتلة طراز "إف-16" ونحو ألفي جندي من قواعدها في ألمانيا إلى بولندا.

وقال الخبير العسكري أندريه أوليتسكي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"إن معاداة روسيا تعتبر إحدى صفات السياسة الخارجية التي تنتهجها بولندا المعاصرة.. القيادة البولندية تقامر بمصير الدولة البولندية وشعبها، وطبعا كل هذا الحشد العسكري في بولندا وغيرها من الدول الحليفة "للناتو"، لا يجدي نفعا، لأن القدرات العسكرية الروسية، تفوق ما لديهم (الناتو) من إمكانيات".

تزويد حاملات الصواريخ الحديثة "تو-22 إم3 إم" و"تو-160 إم" بنظام ملاحة جديد

تعمل روسيا على تزويد حاملات الصواريخ الحديثة، طراز "تو-22 إم3 إم" و"تو-160 إم"، بنظام ملاحة جديد، يعزز أماكانياتها في الهبوط والتزود بالوقود جوا، بالإضافة إلى انسجامه مع قمرة القيادة الزجاجية.

وأوضح الخبير العسكري محمد عباس، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

بعض الخصائص والقدرات التي تميز هذه الحاملات، مشيرا إلى أن "تزويدها (حاملات الصواريخ) بهذا النظام الجديد، بالإضافة لتطوير أنظمة الاتصال ومعدات التوجيه والملاحة الرقمية، ونظام قيادة الضربات وإدارة المعلومات، سيحقق أيضا دقة أعلى في إصابة الأهداف، كما سيزيد من القدرة القتالية للأسطول الجوي الروسي بعيد المدى".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا