طائرات مسيرة تعمل لصالح البحرية الروسية

إنتاج طائرات مسيرة حديثة مخصصة للسفن الروسية

تعمل روسيا على تطوير مجموعة من الطائرات المسيرة عمودية الإقلاع والهبوط، ستنتج خصيصا للبحرية الروسية.

وأوضح الخبير العسكري فاديم كوزيولين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "من المتوقع أن تصبح الطائرات المسيرة خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وسيلة للحماية والاستطلاع وغيرها، موضحا أن هذه الدرونات عمودية الإقلاع المقرر استخدامها اليوم على السفن الحربية الروسية، ستؤدي وظائف مثل الاتصالات، الاستخبارات، اللوجستيات، كشف الأهداف، وضمان سلامة طواقم البحرية".

إيران تطور مدرعات سوفيتية الصنع

طورت إيران نماذج من مدرعات سوفيتية محدثة، كان أكثرها إثارة، ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-50 بي كي"، التي تحولت إلى مركبة قتالية.

وقال الخبير العسكري عمر معربوني في حديث لاذاعة "سبوتنيك": "على مدى سنوات طورت مؤسسة الصناعات العسكرية الإيرانية، مجموعة من الأسلحة بالاعتماد على الهندسة العكسية، وقد أعلنت هذه المؤسسات أخيرا عن وضع مركبة "بي تي إر-50 بي كي" روسية الصنع في الخدمة، بعد تزويدها بأجهزة رؤية وتسديد ليلية ونهارية، إضافة إلى مدفع 30 ملم ومعدات أخرى، وبذلك يمكن القول إن هذه المدرعة التي كانت مرتبطة بالاستطلاع، باتت اليوم مدرعة قتالية لدعم وحدات المشاة".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا