اعتراض طائرات للناتو قرب حدود روسيا الاتحادية

موضوعات الرصد العسكري: مقاتلات روسية تعترض طائرات للناتو فوق البحر الأسود. تدشين أقوى كاسحة روسية في العالم. اليابان تنشر صورة لمشروع صاروخ يفوق سرعة الصوت. الهند تتسلم الدفعة الأخيرة من مروحيات أباتشي الأمريكية.

مقاتلات روسية تعترض طائرات للناتو إثر اقترابها من حدود البلاد

اعترضت مقاتلات روسية طائرات استطلاع أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس والبحر الأسود، وفقًا لما أكدته وزارة الدفاع.

وأوضح الخبير العسكري والباحث السياسي أندريه كوشكين لإذاعة «سبوتنيك»، بعض الأسباب التي تدفع حلف شمال الأطلسي لمثل هذه التصرفات، قائلا:

"إنهم (الناتو) مهتمون ببحر بارنتس والبحر الأسود، لذلك هم باستمرار في وضع المراقبة، ويودون معرفة كل ما يتعلق بالابتكارات العسكرية التقنية، ومناطق التموضع على أراضينا، بحجة أنهم يحاولون كبح جماح "العدوان" الروسي، لكنهم في الحقيقة يفاقمون الوضع، ونحن مضطرون للرد".

هل ستمتلك اليابان صاروخا يفوق سرعة الصوت؟

نشر وزير الدفاع الياباني توموهيرو ياماموتو، صورة لمشروع صاروخ جديد، عقب زيارة مركز أبحاث الطيران وتكنولوجيا الصواريخ في البلاد، مشيرا إلى أنه يفوق سرعة الصوت.

وأوضحت مصادر يابانية، أن عمل الصاروخ يجري على مرحلتين، الأولى يندفع فيها بسرعة 3 ماخ، ثم يعمل محرك الدفع المباشر في المرحلة الثانية، لتصل السرعة إلى 5 ماخ.

ومن المقرر تجهيز الصاروخ بنوعين من الرؤوس الحربية، لتدمير الأهداف البحرية والبرية، كما ستكون أنظمة الرادار والتصوير الحراري، المسؤول الأول عن توجيه هذا الصاروخ.

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا