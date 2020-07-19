القوات الجوية الأمريكية تحصل على مقاتلات "إف -15 إي إكس"

وقع البنتاغون الأمريكي مع شركة "بوينغ" عقدا للبدء بإنتاج أول دفعة من مقاتلات "إف -15 إي إكس" الجديدة، القادرة على حمل أسلحة تفوق سرعة الصوت.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أوليغ بونومارينكو، في حديث لإذاعة سبوتنيك: "يعمل الأمريكيون على عدد من المشاريع التي تركز على الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت، وكذلك يمكن تثبيتها على جميع الناقلات الجوية، لضمان ضخامتها واستقلاليتها. لذلك فإن مقاتلة "إف-15 إي إكس" هي نوع من الضمان. إنها قاذفة هجومية قادرة على حمل مجموعة واسعة من أسلحة الطيران الموجهة.. تعتبر هذه المقاتلات نوعا من التعزيز والضمان في حال عدم وجود مقاتلات نظيرة لمقاتلة "سو-34" الروسية..".

روسيا تبتكر منظومة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة

أنتجت روسيا مجمعا مضادا للطائرات المسيرة، يمكن نصبه على مركبة "أواز"، وكذلك نشره في أي مكان خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق.

وقال الخبير العسكري فاديم كوزيولين لاذاعة سبوتنيك حول هذا الموضوع: "تمتلك روسيا سلسلة كاملة من الوسائل لمكافحة الأنظمة غير المأهولة.. لا يقتصر نشاط هذه المنظومات على التشويش وقطع اتصال الطائرات المسيرة، بل ويمكنها أيضا السيطرة عليها وإنزالها بأمان والحصول عليها، إذ يمكن للأنظمة الروسية إنجاز جميع هذه المهام".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا