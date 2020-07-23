الجيش السوري يستولي على طائرة مسيرة تساوي 100 ألف دولار

موضوعات الرصد العسكري: روسيا تتحول إلى مقاتلات الجيل السادس، "الأدميرال كاساتونوف" تدخل قوام البحرية الروسية، الجيش السوري يستولي على أصغر طائرة مسيرة في العالم، وكوريا الجنوبية تطلق قمرا اصطناعيا لتنفيذ مهام عسكرية.

فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" تلتحق بخدمة البحرية الروسية

دخلت الفرقاطة الأخطر "الأدميرال كاساتونوف" في قوام البحرية الروسية، لتكون واحدة من أهم سفن مشروع "22350" الحديث.

وقال الخبير العسكري فاسيلي دانديكين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"إن فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" من المشروع "22350" تأتي بالمرتبة الأولى في منطقة المحيطات. تمتلك الفرقاطة 16 صاروخا طراز "أونيكس وكاليبر"، ومن المفترض أن يكون هناك صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية في بعض مكوناتها تتطابق الفرقاطة مع مواصفات المدمرة، إذ تمتلك نظام دفاع جوي "بوليمينت_ ريدوت"، ومدفعية قوية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى معدات لاسلكية، وأجهزة صوتية مائية. هذه السفينة جديرة بأن تكون في أسطولنا الحربي".

أصغر طائرة استطلاع مسيرة في العالم رهينة بيد الجيش السوري

استولى الجيش العربي السوري على أصغر طائرة استطلاع مسيرة في العالم وأكثرها سرية، ذات تقنيات عالية، يصل سعرها إلى 100 ألف دولار.

وأوضح الخبير العسكري والباحث الاستراتيجي علي مقصود، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه العملية جرت باستخدام تأثير الحرب الإلكترونية، التي تمكن خلالها ضباط سوريون من قطع الاتصال بين الطائرة ومركز الإطلاق. إن السيطرة على هكذا طائرة متطورة، يبعث برسائل تدل على مدى جهوزية واستعداد الجيش العربي السوري والحلفاء، وامتلاك وسائل حرب إلكترونية متطورة، قادرة على تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا