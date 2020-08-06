"أخوتنيك" الروسية... ثورة في عالم الصناعة العسكرية

موضوعات الرصد العسكري: روسيا تعلن موعد تسليم طائرة "أخوتنيك" الهجومية المسيّرة، نجاح أمريكي باختبار صاروخ بالستي، الولايات المتحدة تستعين بالقبة الحديدية الإسرائيلية، وسيئول تنتج طائرات مسيرة تعمل بنظام طاقة ثنائي.

مقاتلة "أخوتنيك" المسيرة قريبا بيد القوات الجوية الروسية

أكد رئيس شركة "الطائرات المتحدة الروسية" يوري سلوسار، أن العمل جار على إنتاج طائرة "أوخوتنيك" (الصياد) الهجومية المسيرة من الطراز الثقيل، لتكون في حوزة القوات الجوية بحلول عام 2024.

وقال الخبير العسكري علي مقصود في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"نحن أمام ثورة صناعية جديدة حققتها روسيا بهذا النموذج من الطائرات والتي تظاهي الشبح الأمريكية بل وتتفوق عليها. هذه طائرة مسيرة هجومية ثقيلة، مزودة بتقنيات عالية المستوى وتكنولوجيا دقيقة، وبالتالي يمكنها التعامل مع الأهداف في كل مسارح العمليات العسكرية. مع دخول هذه الطائرة الخدمة في الجيش الروسي، فإنها ستحقق تفوقا لعشرات السنين المقبلة وعلى مستوى العالم".

واشنطن تختبر صاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية، بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، مشيرة إلى أن الاختبار لا يمثل رد فعل على الأحداث والتوترات التي يشهدها العالم.

وقال الكاتب والصحفي داوود رمال في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"إن هذا الصاروخ يبلغ من العمر 50 عاما، ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعاني أزمات داخلية وخارجية كثيرة، يريد تجديد كل ما هو خارج الخدمة لتجديد خدمته في البيت الأبيض. هذه التجربة الصاروخية هي تجربة صاروخية انتخابية، يريد توظيفها ترامب لخدمة مصالحه بأي ثمن كان، لذا لا يمكن التعويل عليها كنوع من سباق التسلح أو الردع".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا