واشنطن تقر قانون الهجوم الفضائي... وموسكو تؤكد الرد الساحق في حال الاعتداء

موضوعات الرصد العسكري: واشنطن تعتنق مبدأ الهجوم الفضائي وموسكو تؤكد أن ردها سيكون ساحقا، طائرة روسية مسيرة بقدرات فريدة، إيران تعلن الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعة الحربية، وكوريا الجنوبية تطور نظام دفاع صاروخي لردع جارتها الشمالية.

البنتاغون يقر قانونا يمنح القوات الفضائية حق الهجوم

اعتمد البنتاغون الأمريكي منهجا جديدا في العقيدة العسكرية للقوات الفضائية، من شأنه تنفيذ عمليات هجومية للدفاع عن المصالح القومية للبلاد، فيما أكدت روسيا أن ردها سيكون ساحقا في حال تعرضها أو مصالحها وحلفائها، لأي اعتداء من أي طرف كان.

وأشار الكاتب والصحفي داوود رمال، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الانتقال للمواجهة الفضائية مع روسيا هو لخلق عدو جديد، وعلى هذا الأساس تبني الولايات المتحدة استراتيجياتها المقبلة على صعيد المنطقة.. المواجهة الفضائية مع روسيا هي نوع من سباق تسلح جديد، ولكن دون أي مفاعيل، أي لن نصحو يوما على خبر المواجهة (المباشرة) بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية".

إيران تعلن الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعة الحربية

أعلنت إيران تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة وإنتاج ناقلات الدبابات والمركبات الثقيلة. وقال الخبير العسكري عمر معربوني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إن هذا أمر بمنتهى السهولة لدولة بحجم إيران، لأن الأمر يرتبط بمسألة التعدين، خصوصا وأن تصنيع المعدات الثقيلة أمر ضروري للجيوش في المعارك الحديثة، وهذا ما تسعى إيران للوصول إليه".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا