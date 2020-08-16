فرنسا تتوجه إلى شرق المتوسط لحماية اليونان من تركيا

أرسلت فرنسا مقاتلتي "رافال" والفرقاطة "لافاييت" إلى شرقي البحر المتوسط، بذريعة حماية اليونان من تركيا، على خلفية استئناف أنقرة عمليات التنقيب عن الطاقة في المنطقة المتنازع عليها.

وأوضح رئيس تحرير موقع "ميدلاين نيوز" طارق عجيب، في حديث لإذاعة سبوتنيك أن: "قرار الرئيس ماكرون بإرسال قطع عسكرية إلى شرق المتوسط، يأتي بالتزامن مع التطاول التركي واحتلال الكثير من المناطق الجغرافية التي يعتبر أنها كانت تحت الحكم العثماني، وكذلك الإعلان الصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعادة أمجاد السلطنة.. هذه التحركات لها دلالات خطيرة يجب التنبه لها ووضعها في سياق الصراعات بين الدول، وليس على مستوى محاور ومنظمات كبيرة".

الولايات المتحدة وإسرائيل تنجحان باختبار منظومة "حيتس-2"

نجحت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للدفاعات الصاروخية، باختبار منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2" المضادة للصواريخ الباليستية.

وقال الخبير العسكري علي مقصود في حديث لإذاعة سبوتنيك: "عندما تكون المواجهة على قرب جغرافي ويتم استخدام الصواريخ العملياتية والتكتيكية، فإن هذه المنظومة ستكون عاجزة كمثيلاتها من القبة الحديدية وباتريوت الأمريكية وثاد وغيرها.. إسرائيل تريد عبر هذا الإعلان الضغط على محور المقاومة، بأنها بنت منظومة قادرة على مواجهة الصواريخ باليستية كانت أم عملياتية.. ".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا