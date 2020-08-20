غضب أمريكي بعد اختبار منظومة "إس-400" الروسية على مقاتلة "إف-16"

موضوعات الرصد العسكري: كلاشينكوف تعرض بندقية "AK-19" الجديدة؛ غضب أمريكي إثر اختبار أنقرة لمنظومة "إس-400" الروسية؛ دبابة "تي-72" تخضع لتحديث إيراني؛ الصين تعرض مقاتلة بمقعدين من الجيل الخامس.

استياء أمريكي من أنقرة بعد اختبار منظومة "إس-400"

اعتبرت واشنطن اختبار تركيا لمنظومة "إس-400" الروسية على المقاتلة الأمريكية "إف-16"، استفزازا متعمدا من الجانب التركي.

قال الكاتب والباحث السياسي نصير العمري من واشنطن، في حديث لإذاعة سبوتنيك:

" الولايات المتحدة تحاول الضغط على تركيا من أجل الابتعاد عن هذا التزاوج في القدرات العسكرية، ومنعه بين الأنظمة الروسية والأمريكية.. إن واشنطن تعتمد سياسة النفس الطويل والاعتماد على التلويح بالعقوبات، كما أن البنتاغون ينظر إلى هذه العلاقات العسكرية وتناميها، خصوصا بما يتعلق بهذه الأسلحة المتطورة، ينظر إليها على أنها خط أحمر..".

بندقية "AK-19" الجديدة تعرض بمنتدى "آرميا"

صنعت شركة "كلاشينكوف" بندقية هجومية جديدة طراز"AK-19" من المقرر عرضها بمنتدى "آرميا" في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح الخبير العسكري أندريه أوليتسكي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بعض الخصائص والفروقات التي تميز البندقية الجديدة، مشيرا إلى أن:

"العيار المستخدم في بنادق الجيش الروسي 5.45 ملم، أما عيار البندقية الجديدة فهو 5.56 ملم، وهذا هو عيار البنادق الرئيسية المستخدمة في جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما وتختلف "AK-19" عن البنادق السابقة بوجود مقبض تلسكوبي، بالإضافة لجهاز التنشين (التصويب) وكواتم صوت جديدة وغيرها..".

إعداد وتقديم: إسماعيل أبو حلا