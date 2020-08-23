بعد السلام التاريخي مع إسرائيل... هل تمتلك الإمارات مقاتلات "إف-35" الأمريكية؟

أكدت الحكومة الإسرائيلية رفضها الصريح، لشراء الإمارات العربية المتحدة، مقاتلات الجيل الخامس "إف-35" الأمريكية، من قبل الولايات المتحدة.

وقال الكاتب والباحث السياسي أشلي أنصارى من واشنطن، في حديث لإذاعة سبوتنيك: "إن شراء الإمارات العربية المتحدة مقاتلات "إف-35" من الولايات المتحدة، يعتبر موضوعا شائكا بالنسبة لإسرائيل، لأن الأخيرة تعتبر أن هذه الطائرات يمكن استخدامها في حرب المستقبل. وقد أعلن نتنياهو ذلك صراحة، بأن شراء "إف-35" من الولايات المتحدة لا يتماشى مع روح التعاون بين الإمارات وإسرائيل... ".

منظومة الصواريخ الروسية "أنتي-4000" لأول مرة في معرض "أرميا 2020"

عرضت شركة "ألماز أنتي" الروسية، منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أنتي-4000"، وذلك لأول مرة بمنتدى "أرميا 2020".

وأوضح الخبير العسكري دميتري ليتوفكين، في حديث لإذاعة سبوتنيك قائلا: " من سمات هذه المنظومة الصاروخية أنها بهيكلية مجنزرة، تسمح لها بالتحرك جنبًا إلى جنب مع الدبابات وناقلات الجند المدرعة، بأي اتجاه وفي أي وقت. وأهم عنصر في هذه المجمعات هو الصواريخ الموجودة في منصات الإطلاق، وقد تم العمل على زيادة مداها وقدرتها التدميرية وكذلك القدرة على اعتراض أي هدف، بدءا من الطائرات المسيرة وانتهاء بالصواريخ الباليستية".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا