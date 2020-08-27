بذريعة العدوان الروسي... واشنطن تطور صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

موضوعات الرصد العسكري: استمرار فعاليات المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020" في روسيا، غواصة روسية صينية واعدة، الولايات المتحدة تعتزم تطوير صواريخ بذريعة الخطر الروسي، وإيران على وشك امتلاك صواريخ تخترق جدار الصوت.

بومبيو: نطور صواريخ متوسطة وقصيرة المدى لردع أي عدوان روسي

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعتزم تطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى لردع أي عدوان روسي.

وقال مدير مركز البحوث العسكرية والسياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أليكسي بودبيريوزكين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"إنهم (الأمريكيون) يعملون على تطوير هذه الإمكانات منذ عدة سنوات، وقد اختبروها، لذلك الآن ليس لديهم مشاكل في نشرها من الناحية التقنية أو الصناعية. علينا إدراك أن صواريخ كروز متوسطة وبعيدة المدى والصواريخ الباليستية هي كل ما سينتجه الأمريكيون، مستعدين بذلك لحرب محدودة على مسرح العمليات في جنوب شرق آسيا وأوروبا".

إقبال غير مسبوق على المشاركة بمنتدى "أرميا 2020" الدولي

عرضت روسيا والدول المشاركة في المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020"، الذي أقيم في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت" بضواحي موسكو، أحدث المعدات العسكرية لهذا العام.

وعلى الرغم من القيود المشددة والإجراءات الاحترازية بسبب انتشار وباء كورونا، إلا أن المنتدى شهد إقبالا غير متوقع، إذ شارك فيه ممثلون عن 92 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما قدمت حوالي 1500 منظمة ومؤسسة صناعية أكثر من 28 ألف نموذج من منتجاتها العسكرية.

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا