رادار روسي جديد يزعج مقاتلات الشبح الأمريكية

موضوعات الرصد العسكري: رادار روسي لكشف الأهداف غير المرئية، اختبار أحدث الصواريخ المخصصة لمقاتلة الشبح الروسية، البنتاغون يطالب الكونغرس بأكثر من 3 مليارات دولار لتطوير أسلحة فرط صوتية، والبحرية الجزائرية تطلق صواريخ "أوران" المضادة للسفن.

روسيا تطور رادارا جديدا يكشف الأهداف التي تعتمد تقنية التخفي

أنهت روسيا بنجاح اختبارات النموذج الأولي لمجموعة هوائيات مرحلية نشطة، تعتمد على الضوئيات الراديوية.

وقال الخبير العسكري محمد عباس في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"تطل علينا اليوم التقنية الروسية برادارات جديدة تعتمد على الضوئيات الراديوية، بالإضافة إلى تحقيق نظام الدمج بين جهاز الإرسال والاستقبال، والدقة في كشف الأهداف، ما يضع حدا للطائرات الأمريكية التي تعتمد على نظام ستيلث (التخفي)".

البنتاغون يطالب الكونغرس بأكثر من 3 مليارات دولار لتطوير أسلحة فرط صوتية

طالبت وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس، بتخصيص 3.2 مليارات دولار من ميزانية السنة المالية 2021، بهدف تطوير جميع الأبحاث المتعلقة بالأسلحة فرط الصوتية.

وأوضح الخبير العسكري أليكسي بودبيريوزكين في حديث لإذاعة "سبوتنيك" قائلا:

"بدأ الأمريكيون اختبارات لصواريخ تفوق سرعة الصوت من 7 إلى 9 مرات، وهم يستعدون لذلك منذ فترة طويلة، مع تأخرهم عنا بنحو سنتين إلى ثلاث سنوات. بشكل عام تعتبر روسيا والصين والولايات المتحدة هي الدول المحتكرة لصناعة الصواريخ في هذا المجال، لكننا متقدمون عليهم".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا