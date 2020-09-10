إيران على موعد مع تصدير السلاح

موضوعات الرصد العسكري: روبوتات روسية لحماية الصواريخ الاستراتيجية، مناورات "الأخوّة السلافية-2020" تبدأ في بيلاروسيا، الناتو يجري تدريبات على الأراضي الجورجية، وإيران قادرة على تصدير طائرات مسيّرة.

إيران ماضية بكسر الحظر الأمريكي المفروض على سلاحها

صرح القيادي في الدفاع الجوي الإيراني عباس عظيمي، أن طهران تحولت إلى قطب صناعة الطائرات المسيرة على صعيد المنطقة، مشيرا إلى أنها باتت قادرة على تصدير هذا المنتج.

وقال الكاتب والصحفي، محمد غروي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"بعد أيام ستكون إيران قادرة على بيع وشراء السلاح من كل العالم عقب رفع الحظر عنها. هذا التصريح وبهذا التوقيت هو دلالة واضحة على أن إيران تريد استعمال سوق السلاح لتحقيق الفائدة الاقتصادية، خاصة وأن هناك عقوبات أمريكية. لذلك هذا التصريح مؤشر على أن إيران ماضية لكسر هذا الحظر، وكسر الجهود الأمريكية الرامية لتمديد الحظر على السلاح الإيراني".

روبوتات روسية جديدة تحرس الصواريخ الاستراتيجية

أنتجت روسيا روبوتات جديدة، مخصصة لخفر صواريخها الاستراتيجية من أي مس أو تخريب.

وأوضح الخبير العسكري، أندريه أوليتسكي، لإذاعة "سبوتنيك" أن:

"المنظومات الروبوتية هي عبارة عن قواعد متحركة مدرعة ومسلحة برشاشات كورد عيار 12,7 ملم، أو برشاشات كلاشينكوف عيار 7.62 ملم، أو بالمدافع صغيرة الأعيرة، كما تجهز هذه العربات بكاميرات تلفزيونية حرارية، وكذلك بأجهزة استقبال تعمل بالأشعة تحت الحمراء وغيرها".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا