زلة لسان.. ترامب يثير الجدل في الأوساط الأمريكية إثر تصريح غير متوقع

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بامتلاك بلاده سلاحا لا نظير له حتى لدى روسيا والصين، ردود فعل مختلفة في الداخل الأمريكي، خصوصا وأن ترامب تلفظ بكلمة "نووي"، ليتراجع عنها بعد ذلك.

وأوضح الكاتب والباحث السياسي من واشنطن نصير العمري قائلا: "تتراوح ردود الفعل على تصريح السيد ترامب، بين من يقلل أهمية هذه التصريحات ويضعها في خانة المبالغة التي يشتهر بها، فهو دائما يتحدث عن أسلحة عظيمة ومشاريع، ولكن في الواقع يمكن أن تكون وهما أو مبالغة. من ناحية أخرى هنالك من يقول أن ترامب يتحدث فعلا عن أسلحة نووية جديدة، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تعمل على تصنيعها، لكن من غير الواضح إذا كان ترامب يدلي بهذه التصريحات في ظل الحملة الانتخابية أم أن هنالك فعلا سلاح جديد".

روسيا تستأنف إنتاج محركات "إن كا-32" المخصصة للقاذفات الاستراتيجية

تسلم مصنِّعوا قاذفات القنابل والصواريخ الاستراتيجية "تو-160إم2"، أولى دفعات محركات "إن كا-32-02" بعد استئناف إنتاجها في روسيا.

وقال الخبير العسكري علي مقصود لإذاعة سبوتنيك: "يأتي هذا ضمن سياق المواجهة الاستراتيجية في لحظة حاسمة بين الأقطاب على الساحة الدولية، ويعد هذا الإعلان رسالة، بأن روسيا جهزت كل ما تحتاج إليه لهذه المواجهة الاستراتيجية.. هذه الخطوة نوعية واستراتيجية تعطي لروسيا الأفضلية بالتفوق على القاذفات الاستراتيجية الأمريكية...".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا