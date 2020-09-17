مقاتلات الناتو تحاول الاقتراب من حدود روسيا وموسكو تتصدى

موضوعات الرصد العسكري: موسكو تصف مناورات الناتو قرب حدودها بالاستفزازية، الكشف عن موعد إطلاق صاروخ "براموس"، الجيش العراقي يحاول النهوض من جديد، وواشنطن تنشر أكبر عدد من مقاتلاتها قرب الحدود الروسية.

الناتو يجري تدريبات قرب الحدود الروسية

أجرت قوات "الناتو" تدريبات تضمنت محاكاة لتنفيذ ضربات صاروخية ضد أهداف في روسيا، وصفتها موسكو بأنها عدائية واستفزازية.

وقال الخبير العسكري عمر معربوني لإذاعة "سبوتنيك":

"إطلاق الصواريخ فرط الصوتية في الفترة الأخيرة (التي تنتجها روسيا) يشكل رسالة واضحة(للأمريكيين). إن أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاستفزازات هو دفع روسيا الاتحادية إلى صرف مبالغ طائلة على التسليح، وهذا الأمر لن يتم لأن روسيا تتبع سياسة ترتبط بنوعية السلاح وليس بكميته".

الجيش العراقي يحاول النهوض من جديد

نجحت القوات العراقية بإحياء دبابات منكوبة من طراز "تي-72إم1"، تعود لحقبة النظام السابق، وتسليمها لعدد من الوحدات.

وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"اضطر الجيش العراقي إلى هذا لأنه بحاجة إلى تسليح، وهذا التسليح غير متوفر. الخبرة موجودة لدينا وكذلك الإدارة القتالية، كما أننا بحاجة إلى الانفتاح في صفقات السلاح وتعزيز قدراتنا القتالية لقطعاتنا العسكرية، وألا نقتصر فقط على إحياء ما نملك من الآليات المدمرة".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا