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    رصد عسكري

    بريطانيا تحذر من صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي

    رصد عسكري
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    موضوعات الرصد العسكري: بريطانيا تحذر من صاروخ روسي يحلق لسنوات، الانتهاء من الاختبارات البرية لمروحية كاتران الروسية، إيران تكشف بعض أسرار غواصة فاتح، والبرازيل في المرحلة الأخيرة من تطوير صاروخها المجنح.

    قلق بريطاني من صاروخ روسي يحلق لسنوات في الفضاء

    حذرت المخابرات العسكرية البريطانية من صاروخ روسي نووي، يمكنه التحليق حول الكرة الأرضية لسنوات، وضرب الهدف من اتجاهات غير متوقعة.

    وأوضح الخبير العسكري أندريه أوليتسكي لإذاعة سبوتنيك قائلا: "يوجد لدى روسيا صواريخ "بوريفيستنيك" التي يمكن إطلاقها من المدار الفضائي على ارتفاع 200 كم من سطح الأرض، حيث تتواجد هذه النقطة (القمر الاصطناعي) بشكل مستقر بالنسبة للأرض، ويمكن للقمر الاصطناعي أن يبقى في المدار مع الصاروخ لسنوات، وهو بمثابة قاعدة لاستخدام هذه الصواريخ في ضرب الأهداف الأرضية".

    الكشف عن أسرار غواصة "فاتح" الإيرانية

    كشف قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، لأول مرة أمام وسائل إعلام محلية، عن ميزات غواصة "فاتح".

    وقال رئيس تحرير صحيفة كيهان العربي جميل الظاهري لإذاعة سبوتنيك: "تعتبر غواصة "فاتح" الإيرانية من أحدث الغواصات عالميا، خصوصا وأنها قادرة على الغوص إلى قاع البحار وعرقلة قوات العدو، وحمل طوربيدات وصواريخ كروز، إن هذه التصريحات لها أهداف عديدة في مقدمتها رسالة تحذيرية للأمريكيين، بأن إيران لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها".

    الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, روسيا, بريطانيا
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