البجعة البيضاء الروسية تحرز نجاحا تاريخيا جديدا

موضوعات الرصد العسكري: قاذفة "تو- 160" تسجل إنجازا عالميا جديدا، الأسطول الروسي ينجح بتدمير مجموعات العدو في مناورات القوقاز، إيران تسلم قواتها البحرية عشرات الطائرات المسيّرة الحديثة، والصين تنفذ ضربة افتراضية على قاعدة جوية أمريكية.

قاذفات "Tu-160" الروسية تسجل رقما قياسيا عالميا بالتحليق المستمر

حلقت قاذفات "تو- 160" الاستراتيجية الروسية الملقبة بـ "البجعة البيضاء"، أكثر من 25 ساعة، قاطعة مسافة تجاوزت 20 ألف كيلومترا، لتسجل بذلك رقما قياسيا عالميا.

وقال الخبير العسكري، عمر معربوني، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

"الطائرة مصممة لمدى 15 ألف كلم، إلا أن هذا الأمر مرتبط بخطة استراتيجية تتعلق بهذا النوع من القاذفات. هنالك خطة تحديث دائمة لهذه الطائرات، أعتقد أنه شمل خزانات الوقود، بالإضافة لتدريبات جديدة ترتبط بقيادة القاذفة لمثل هذه المسافات".

إيران تسلم قواتها البحرية عشرات الطائرات المسيّرة والمروحيات الحديثة

تسلمت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أكثر من 180 طائرة مسيّرة ومروحية، بينها طائرات ذات إقلاع عامودي.

وأوضح الكاتب والإعلامي، محمد غروي، لإذاعة "سبوتنيك":

أن "هذه الطائرات باتت جاهزة للخدمة، وبينها الهجومية والدفاعية وكذلك طائرات الاستطلاع والطائرات القادرة على قطع مسافة 200 كلم، لذلك يمكن القول إن القوات الجوية الإيرانية باتت الأقدر في المنطقة، والدليل أن حرس الثورة نشر صورا لحاملة الطائرات الأمريكية التي دخلت مياه الخليج قبل 5 أيام، التقطت بواسطة الطائرات الإيرانية المسيرة".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا