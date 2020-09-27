غواصة "كولبينو" تطلق صاروخ "كاليبر" في البحر الأسود

موضوعات الرصد العسكري: إطلاق صاروخ كاليبر بدقة عالية، القوات الروسية تتسلم فوجا جديدا من منظومة إس-400 قبل الموعد المحدد، إيران تكشف عن قاعدة عسكرية بحرية جديدة، وانتشار صورة لسفينة صينية مسيرة.

صاروخ "كاليبر" الروسي يصيب هدفه بدقة متناهية

نجحت البحرية الروسية بإطلاق صاروخ "كاليبر" من غواصة "كولبينو" بنجاح تام، وذلك خلال مناورات القيادة الاستراتيجية "قوقاز-2020".

وأوضح الخبير العسكري علي مقصود لإذاعة "سبوتنيك": "في ظل المناورات التي تجريها روسيا "قوقاز-2020"، أطلقت صاروخ "كاليبر" من الغواصة الحديثة والمتطورة "كولبينو" التي تنتمي للجيل الثالث، والتي تتمتع بميزات هامة جدا، إذ يمكنها الغوص على عمق 300 مترا، وبسرعة أكثر من 20 عقدة، بالإضافة لمنظومة القيادة العملياتية والمؤتمتة، التي تسمح بإطلاق هذه الصواريخ الذكية والموجهة بدقة عالية.. ".

إيران تعلن عن قاعدتها العسكرية الجديدة بمضيق هرمز

أعلنت إيران عن قاعدة عسكرية بحرية جديدة، أنشأتها شرقي ​مضيق هرمز، بهدف الإشراف والمراقبة للقطع البحرية الأجنبية في المنطقة.

وقال الخبير العسكري محمد عباس لإذاعة "سبوتنيك": "يتزامن إعلان إيران عن هذه القاعدة بمضيق هرمز، مع الإعلان عن التحالف الإسرائيلي الإماراتي، عن تشكيل تحالف وعلاقات جديدة، تشكل تهديدا للأمن والاستقرار.. الكشف عن هذه القاعدة يشير إلى أن إيران لن تتخلى عن سيادتها وسوف تتابع مهامها بالمنطقة".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا