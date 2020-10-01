المدمرة الـ 68 تنضم للبحرية الأمريكية

موضوعات الرصد العسكري: مروحيات قتالية واعدة تنتج في روسيا، انضمام مدمرة جديدة لقوات البحرية الأمريكية، إسرائيل تزود تشيك بمنظومة الدفاع الجوي "سبايدر"، والهند تنجح باختبار صاروخ مضاد للدبابات.

مدمرة "ديلبرت بلاك" الجديدة تلتحق بخدمة البحرية الأمريكية

انضمت المدمرة الصاروخية الجديدة "ديلبرت بلاك" للخدمة في قوات البحرية الأمريكية، وذلك بحسب ما أعلن البنتاغون.

وقال الخبير العسكري عمر معربوني لبرنامج "الرصد العسكري": "يمكن القول إن هذه المدمرة متعددة المهام، لامتلاكها مدافع رشاشة خفيفة بالإضافة للمدفعية ذات العيار الثقيل والطوربيدات، أما الميزة الأساسية لها، فهي امتلاكها طائرتي "SH-60 SeaHawk" متعددة المهام، والتي يمكنها التعامل مع معظم الأهداف البحرية..".

روسيا تعمل على إنتاج المروحية "كا-52إم" الحديثة

تطور روسيا مروحية قتالية حديثة من طراز "كا-52إم"، ستكون جاهزة بغضون عامين.

وأوضح الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي، لإذاعة "سبوتنيك" أنه: "تعتبر المروحية أكثر قدرة على المناورة، وهذا ما يميزها بشكل أساسي عن طائرات الهليكوبتر القتالية الأخرى، بما في ذلك مروحياتنا من طراز "Mi-28"، ومروحيات "أباتشي" الأمريكية وغيرها.. بالنسبة لمروحية "Ka-52M"، فقد شمل التحديث بشكل أساسي، التسليح الإلكتروني على متن الطائرة، حيث توجد منظومة رادار جديدة، ونظام جديد للرصد والتوجيه الإلكتروني البصري.. ".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا