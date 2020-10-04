تقرير بريطاني.. الجيش الروسي في أعلى مستوياته منذ انتهاء الحرب الباردة

الموضوعات : معهد لندن الدولي ينشر تقريرا عن الجيش الروسي، كلاشينكوف تعرض رشاشا جديدا، البنتاغون يتقدم بطلب لشراء أسلحة سوفياتية الصنع، وتدريبات مشتركة للبحرية المصرية والفرنسية في المتوسط.

معهد لندن الدولي يشيد بقدرات الجيش الروسي

نشر معهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية "IISS"، تقريرا خلص فيه إلى أن الجيش الروسي، بات في أعلى مستوياته القتالية، منذ انتهاء الحرب الباردة.

وقال مدير مركز البحوث العسكرية والسياسية بمعهد موسكو الحكومي، أليكسي بودبيريوزكين، لإذاعة سبوتنيك: "بدأت التحركات نحو استعادة القوة العسكرية في روسيا بعد عام 2008.. لقد تمكنا من ايقاف تدرج انهيار القوات المسلحة والمجمع الصناعي العسكري، الذي ساد مرحلة التسعينيات (بعد انهيار الاتحاد السوفياتي)، والبدء بعملية الإصلاح والنهوض السريع".

تدريبات مصرية - فرنسية مشتركة في البحر المتوسط

أجرت قوات البحرية المصرية تدريبات مشتركة مع نظيرتها الفرنسية، ضمن إطار تدعيم أسس التعاون المشترك بين قوات البلدين، والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط.

وقال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة، في حديث خاص لبرنامج الرصد العسكري: "لا يخفى على أحد حجم التوتر الموجود في شرق المتوسط، وهذا الأمر تصاعد في الفترة الأخيرة، ما دفع معظم الدول المتشاطئة بهذه المنطقة، لإجراء تدريبات عسكرية بهدف رفع درجة الاستعداد، وتأهيل قواتها البحرية.. لقد شمل التدريب عددا من الأنشطة المختلفة، كتأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وعلى تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة لتدريبات المواصلات الإشارية..".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا