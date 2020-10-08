منظومة رادارات إيرانية تصطاد مقاتلات الشبح الأمريكية

موضوعات الرصد العسكري: بوتين يهنئ المبدعين الروس بعد إطلاق صاروخ "تسيركون"؛ "ترميناتور" الروسية تصنف ضمن أخطر الآليات العسكرية في العالم؛ ذرائع أمريكية جديدة للامتناع عن بيع مقاتلة "إف-35" للإمارات؛ رادار إيراني جديد يصطاد طائرات الشبح الأمريكية.

"ترميناتور" الروسية ضمن أخطر الآليات الحربية في العالم

تتميز آلية "ترميناتور" العسكرية الروسية بقدرات غير عادية، جعلت منها محطا للأنظار خلال مناورات "القوقاز 2020".

وقال الخبير العسكري محمد عباس لإذاعة "سبوتنيك":

"هذه الآلية قادرة على تشكيل جبهة متكاملة، سواء من خلال المدفع مزدوج التركيب عيار 30 ملم أو بوجود الصواريخ المضادة للدبابات، والتي أعتقد أنها من طراز كورنيت المتطور الذي يصل مداه إلى 8 كلم، وبالتالي يمكنها أن تحقق دعما جيدا للدبابات في أرض المعركة وكذلك للمشاة".

رادار إيراني جديد يهدد الشبح الأمريكية "RQ-170"

أعلنت إيران عن منظومة رادار جديدة، من شأنها أن تشكل خطرا حقيقيا على طائرات "الشبح" الأمريكية.

وأوضح الإعلامي والمتخصص في الشأن الإيراني، محمد غروي، لبرنامج "الرصد العسكري" أن:

"هذه المنظومة متقدمة جدا، وإيران من ضمن الدول العشر الأوائل في العالم التي يمكنها صناعة هذا النوع من الرادارات. أهم ميزات هذه الرادارات أنها تستطيع اكتشاف الأهداف الطائرة المتخفية على مدى يصل إلى 350 كلم، والعادية على مدى يزيد عن 1100 كلم".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا