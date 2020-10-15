إيران تهدد مقاتلات الشبح الأمريكية بعد رفع الحظر عنها

موضوعات الرصد العسكري: الجيش الروسي يختبر لأول مرة راجمة "توس-2"، كوريا الشمالية تستعرض أسلحة جديدة، واشنطن قلقة على مقاتلاتها بعد رفع الحظر عن إيران، والولايات المتحدة تعتزم تسليم قواتها مركبات قتالية روبوتية.

روسيا تختبر لأول مرة قاذفة اللهب "توس-2"

استخدم الجيش الروسي لأول مرة، أحدث قاذفة لهب من العيار الثقيل "توس 2"، وذلك خلال مناورات "القوقاز 2020".

وأوضح الخبير العسكري عمر معربوني لبرنامج الرصد العسكري أن:

"عملية التطوير شملت التسديد والتصويب والمدى، وبالتالي أدت إلى فعالية أكبر. إن استخدام هذه الراجمة في المناورات الأخيرة، يعد مؤشرا على وضعها في الميدان والخدمة الفعلية، وأتوقع استخدام بعض نماذج هذه الراجمة في الميدان السوري خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد وصولها إلى مرحلة يمكن القول معها، إن بقعة جغرافية كبيرة تصبح خارج الخدمة بمجرد استخدام هذه الراجمة فيها".

قلق أمريكي على مستقبل مقاتلات الشبح بعد رفع الحظر عن إيران

بحلول الـ 18 من الشهر الحالي، سترفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إيران، ما أثار قلقا أمريكيا من رغبة طهران في هذه الحالة، بامتلاك منظومة "إس-400" الروسية، القادرة على اصطياد قاذفات ومقاتلات الشبح الأمريكية.

وقال الإعلامي والباحث في الشأن الإيراني محمد غروي لإذاعة "سبوتنيك":

"ستكون إيران قادرة على بيع وشراء السلاح الذي تشاء ومن الدولة التي تشاء. قبل مدة قال السفير الروسي لدى طهران: إننا لا نمانع أي طلب إيراني فيما يخص "إس-400"، فكما سلمنا الإيرانيين "إس-300" نحن جاهزون أيضا لتسليمها "إس-400" إن طلبت إيران ذلك".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا