على خلفية التنافس في المتوسط... فرنسا تسعى لامتلاك غواصات متطورة

موضوعات الرصد العسكري: طائرة روسية مسيرة تعمل بتقنية النانو، روسيا تنتج منظومة لكشف الطائرات المسيرة الصامتة، قاذفة صينية محملة بصاروخ باليستي مجهول، وفرنسا تطور 6 غواصات جديدة.

غواصات فرنسية جديدة مزودة بأحدث التقنيات العسكرية

تعمل البحرية الفرنسية على تطوير 6 غواصات حديثة، من المقرر أن تلتحق بخدمة البلاد العام المقبل.

وأوضح الباحث والإعلامي أنطوان شاربونتيه لبرنامج "الرصد العسكري" أنه:

"في ظل السباق العسكري، لا تستطيع فرنسا أن تتهاون وألا تطور قدراتها العسكرية. اليوم من يمتلك قوة عسكرية يكون له موقف سياسي قوي، ويستطيع أن يفرض إرادته. من هذا المنطلق أعتقد أن فرنسا تسعى لتطوير إمكاناتها العسكرية والبحرية، بمعنى أن تطوير هذه الغواصات أمر طبيعي، لذا لا تستطيع فرنسا كقوة أوروبية وبعض الشيء عالمية، إلا أن تلبي مستجدات ومتطلبات سباق التسلح".

قاذفة صينية مسلحة بصاروخ باليستي مجهول

نشرت وسائل إعلام صينية مقطعا مصورا، يظهر لأول مرة قاذفة "H-6N" الصينية وهي تحمل صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أثار جدلا حول هويته المجهولة.

وقال الخبير العسكري عمر معربوني لإذاعة "سبوتنيك" في هذا الصدد:

"مما لا شك فيه أن الصين قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير الأسلحة، وخصوصا الصاروخية منها، سواء صواريخ أرض-أرض الباليستية أو حتى الصواريخ المجنحة كروز المخصصة للأهداف الأرضية والبحرية. هذا تطور كبير يضع الصين في مرتبة الدول الكبرى التي وصلت بتكنولوجيا صناعة الصواريخ إلى مستويات عالية".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا