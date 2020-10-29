منظومة "إس-300 في4" الروسية جاهزة لإسقاط الصواريخ فرط الصوتية

موضوعات اليوم في حلقة برنامج "الرصد العسكري": منظومة روسية تسقط الصواريخ فرط الصوتية؛ واشنطن تختبر طائرة مسيرة لشحن المعدات؛ توقعات إسرائيلية بحصول قطر على مقاتلة الشبح الأمريكية؛ الجيش الصيني يختبر طائرات مسيرة انتحارية.

في الحاضر والمستقبل... "إس-300 في4" الروسية تتحدى كل الأهداف الجوية

نتناول في هذه الحلقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300 في4" المطورة، القادرة على التعامل مع وسائل الهجوم الجوي الحالية والمستقبلية، وعلى وجه الخصوص اعتراضها للصواريخ فرط الصوتية.

واستعرض الخبير العسكري، أندريه أوليتسكي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، تاريخ إنتاج المنظومة وميزاتها الجديدة، لافتا إلى أنها "تستطيع إسقاط جميع الأهداف الجوية، بدء من المروحيات والطائرات المسيرة والمقاتلات وقاذفات القنابل، وكذلك الصواريخ العملياتية التكتيكية الباليستية، والرؤوس الحربية للصواريخ العابرة للقارات، وصولا للصواريخ فرط الصوتية".

إسرائيل لا تستبعد حصول قطر على مقاتلة "إف-35" الأمريكية

صرح وزير البنية التحتية الوطنية للطاقة والموارد المائية يوفال شتاينتز الأسرائيلي، أن قطر يمكنها شراء مقاتلات الشبح الأمريكية طراز "إف-35"، رغم اعتراض إسرائيل.

وقال الباحث والإعلامي داوود رمال لبرنامج الرصد العسكري حول هذا الموضوع:

"إن إسرائيل دائما ترسم صورة ضخمة حول أي طلب تتقدم به دولة عربية للتسلح من الولايات المتحدة، وهذا ينطبق على الإمارات وقطر. الهدف الإسرائيلي هو مقايضة أي طلب تسلح (عربي) بالحصول على الأحدث والأحدث من الأسلحة الأمريكية وكذلك على المزيد من المساعدات المالية".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا