صاروخ روسي جديد يحمل مفاجآت للمنظومات الهجومية الأمريكية

موضوعات الرصد العسكري: روسيا تختبر صاروخا من نوع خاص، مناورات عسكرية مشتركة بين طوكيو وواشنطن، صادرات السلاح الألماني تتراجع نحو النصف تقريبا، والبنتاغون يؤجل للمرة الثالثة الإنتاج الضخم لمقاتلة الشبح "إف-35".

الدفاع الروسية تعلن عن اختبار صاروخ جديد

نتناول في هذه الحلقة اختبار القوات الجوية الروسية، لصاروخ جديد من نوع خاص، أطلقته من حقل ساري شاغان العسكري في كازاخستان.

وقال الخبير العسكري يوري كنوتوف، لإذاعة "سبوتنيك": "إن روسيا تسعى لتعزيز أمنها من خلال منظومات صاروخية لا مثيل لها في العالم، وهذه المنظومات ستجبر الأمريكيين في نهاية المطاف، على الدخول مع روسيا بحوار عقلاني، بعيدا عن منطق القوة"، فيما اعتبر الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، أن "هذه الأنظمة ضرورية، في ظل سعي الولايات المتحدة، لنشر صواريخ متوسطة المدى، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

صادرات السلاح الألماني تتراجع نحو النصف

تراجعت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية في ألمانيا بنحو 50 في المائة، وذلك فقط خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح الخبير العسكري عمر معربوني لبرنامج "الرصد العسكري" هذه الأسباب، معتبرا أن "التراجع يعود لصدور قرارات ألمانية بوقف تصدير السلاح لكل من السعودية والإمارات، إضافة لمجموعة صفقات أسلحة من ضمنها مع الجزائر، التي استعاضت عنها بأسلحة روسية، وطبعا هذا الوقف جاء بناء على انتقادات منظمات حقوقية ألمانية لبيع السلاح إلى هذه الدول، بالإضافة لمرحلة ركود على المستوى العالمي، في قطاع بيع السلاح، تعاني منه بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا