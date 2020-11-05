بعد امتلاك روسيا للصواريخ فرط الصوتية.. مسؤول أمريكي سابق يؤكد أن الخروج من معاهدة الصواريخ خطأ فادح

رصد عسكري انسخ الرابط 2 0

تابعنا عبر

موضوعات الرصد العسكري: كاسحات جليد روسية لا نظير لها في العالم، موسكو تطرح في الأسواق العالمية أحدث الأسلحة، الأمريكيون نادمون على فسخ معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، واليابان تختار شركة "متسوبيشي" لتصنيع مقاتلة المستقبل.

بوتين يدشن كاسحة الجليد الجديدة "فيكتور تشيرنوميردين" أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تطوير سلسلة جديدة من كاسحات الجليد، وذلك خلال مراسم تدشين كاسحة الجليد الجديدة "فيكتور تشيرنوميردين". وقال الخبير العسكري فاسيلي دانديكين، لإذاعة "سبوتنيك": "إنها إضافة قيمة لأسطولنا العظيم من كاسحات الجليد الذي يعمل بالطاقة النووية، ومن جميع النواحي... هذه من فئة كاسحات الجليد الجديدة غير النووية، وآمل أن تكون البداية في التصنيع، لتتبعها كاسحات جليد أخرى من هذا الطراز". مسؤول أمريكي سابق: انسحابنا من معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة المدى خطأ فادح وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز، انسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، بالخطأ الفادح. وأشار الكاتب والباحث مايكل مورجان من واشنطن إلى أن: "شولتز انتقد ممارسات الرئيس دونالد ترامب، واعتبر الخروج من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خطأ فادحا، وذلك لأن روسيا تمتلك اليوم صواريخا فرط صوتية... أعتقد أن الرئيس ترامب سيجد المخرج، وربما يتفاوض من جديد مع روسيا لإعادة تمديد هذه المعاهدة، وكل شيء يتوقف على مرحلة ما بعد الانتخابات". الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا