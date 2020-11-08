منظومة "مورمانسك - بي إن" الروسية تشل اتصالات العدو على بعد 5 آلاف كم

نتناول في هذه الحلقة اختبار منظومة الإعاقة الإلكترونية "مورمانسك-بي إن"، خلال تدريبات جرت في القطب الشمالي.

وأوضح الخبير العسكري أندريه أوليتسكي لإذاعة سبوتنيك أن: "هذه المنظومة تعيق الاتصال اللاسلكي على مسرح العمليات العسكرية، وهي ذات أهمية استراتيجية، إذ يمكنها التنصت الإلكتروني على مسافة 8 آلاف كم، وبإعاقة (شل) كل اتصالات العدو على بعد 5 آلاف كم...".

سفينة "ساعر-6" تتوجه إلى إسرائيل للالتحاق بالخدمة

من المقرر أن تتسلم إسرائيل أولى سفن الصواريخ من طراز "ساعر-6" أوائل الشهر المقبل.

وقال الخبير العسكري عمر معربوني لبرنامج الرصد العسكري: "إن إسرائيل تعول على هذا النوع من القطع البحرية الكثي، وتحديدا في مسألة حماية المنشآت الغازية، حيث تعيش القيادات الإسرائيلية هواجس كثيرة من الصواريخ الموجودة لدى دول الجوار بحسب تصريحاتها، وهي بالتأكيد تعني سوريا والمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، التي باتت تمتلك صواريخا دقيقة جدا، قادرة على استهداف هذه المنشآت...".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا