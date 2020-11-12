على غرار الصواريخ الروسية... إيران تكشف عن مدينة صاروخية في عمق الأرض

إيران تنشر مقطعا مصورا لقاعدة صاروخية تحت الأرض
نتناول في هذه الحلقة، المدن الصاروخية الإيرانية المبنية تحت الأرض، والتي بدأت طهران تعلن عنها مؤخرا، بقصد إيصال رسالة لأعدائها.
وقال الكاتب والباحث في الشأن الإيراني، محمد غروي، لبرنامج "الرصد العسكري":
"هذه المدن الصاروخية غير قابلة للاستهداف لسرية مواقعها أولا، وثانيا لوجودها في أعماق الأرض، بحيث أحدث الصواريخ الأمريكية أو الإسرائيلية لا يمكن أن تطالها. من خلال الفيديو الذي نشرته إيران، يبدو أن طهران طورت منظومة صاروخية، يمكنها أن تطلق مئات الصواريخ الباليستية من عمق الأرض وبتقنية الرشق".
مقاتلة "جي-11" الصينية تسجل رقما قياسيا بالتحليق المتواصل
سجلت مقاتلتان صينيتان من طراز "جي-11" رقما قياسيا على مستوى البلاد، بالتحليق مدة 10 ساعات متواصلة.
وقال الخبير العسكري، علي مقصود، لبرنامجنا:
"إن هذا النموذج المطور عن مقاتلة "سو-27" روسية الصنع، يمتلك مواصفات عالية الدقة. من المعروف أن الطائرات المقاتلة لها حدود في التحليق سجلت سابقا بنحو ساعتين ونصف، لذلك هذا النوع الذي يحلق مدة 10 ساعات، قادر على تغطية كل مسارح العمليات العسكرية".
الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا
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