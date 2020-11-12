على غرار الصواريخ الروسية... إيران تكشف عن مدينة صاروخية في عمق الأرض

رصد عسكري انسخ الرابط 0 0

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موضوعات حلقة اليوم من برنامج "الرصد العسكري": روسيا مستمرة باختبار صاروخ "سارمات" الاستراتيجي، واشنطن تعقد صفقة مع كييف لاستيراد رادارات أوكرانية الصنع، إيران تكشف عن قاعدة صاروخية تحت الأرض، ومقاتلة صينية تسجل رقما قياسيا بالتحليق المتواصل.