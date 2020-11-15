إنشاء مركز قيادة جديد للقوات النووية الروسية يضمن تنفيذ الضربة القاضية للعدو

نتناول في هذه الحلقة، إنشاء روسيا مركز قيادة جديد لقواتها النووية، بهدف تعزيز قدرات الردع، وضمان التصدي لأي عدوان محتمل، وتوجيه الرد السريع.

وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري عمر معربوني لإذاعة "سبوتنيك": "إن روسيا اتخذت الكثير من التدابير، إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عما يعرف بنظام الضربة الكونية الخاطفة... إن وجهة النظر الروسية في هذا الخصوص تنص على أن خطأ واحدا من من أي طرف من الأطراف التي تمتلك سلاحا نوويا، يمكن أن يؤدي إلى دمار العالم".

مشاركة حوامات مي الروسية بحفظ السلام في قره باغ

تشارك حوامات من طراز "مي - 8" و"مي - 24" الروسية ضمن وحدات حفظ السلام الروسية، التي وصلت إلى منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الكاتب والصحفي داوود رمال لبرنامج "الرصد العسكري"، بشأن الخطوة التي اتخذتها روسيا بمنطقة ناغورني قره باغ: "نجاح روسيا عمليا بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ، هو نجاح استراتيجي... أنا لا أنظر إلى هذه المسألة من باب أن قوات روسية دخلت كي تنتشر وتراقب إطلاق النار، وإنما أنظر إليها من بعد آخر، له علاقة بمكافحة الإرهاب... ".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا