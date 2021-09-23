اتفاقية "أوكوس" الأمنية... تحالف عسكري جديد وطعنة بظهر فرنسا

ملفات الحلقة: قرار عراقي أمريكي بخفض القوات الأجنبية قبل الموعد المحدد، صفقة الغواصات النووية ... طعنة بظهر فرنسا وتهديد للصين، وضع كارثي سيحل على القوات الجوية الأمريكية عام 2035.

اتفاقية أوكوس الأمنية وهي الإعلان عن تحالف عسكري أمني يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، ومن أبرز بنود هذه الاتفاقية: تزويد الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، بغواصات تعمل بالدفع النووي ولا تحمل أسلحة نووية، استحواذ كانبيرا على صواريخ كروز الأمريكية بعيدة المدى، التعاون الثلاثي في مجال الذكاء الصناعي، تعزيز القدرات المشتركة للدول الثلاث وإمكانية التشغيل البيني العسكري. ونتائج هذه الصفقة كانت: تخلي كانبيرا عن شراء غواصات تقليدية من فرنسا بقيمة ستين مليار يورو.

وعن هذا التحالف العسكري، قال الخبير العسكري، العميد علي مقصود لبرنامج شؤون عسكرية:

"إن هذا التحالف من الناحية العسكرية يطلق العنان لسباق تسلح نووي، وهذا يعني تدمير الاتفاقية النووية الدولية بما يخص تقليص الأسلحة النووية".

وعن الهدف من هذا التحالف الذي يضم أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، قال مقصود:

"هذا التحالف هو محاولة لبناء قوة عسكرية بالقرب من الصين وروسيا، تستطيع من خلالها أن تثقل أوراقها".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة