المستشار الإعلامي للرئيس بارزاني: النفوذ الإيراني في العراق تضاعف كثيراً خلال السنوات الأخيرة

ملفات الحلقة: قرار عراقي أمريكي بخفض القوات الأجنبية قبل الموعد المحدد، صفقة الغواصات النووية ... طعنة بظهر فرنسا وتهديد للصين، وضع كارثي سيحل على القوات الجوية الأمريكية عام 2035.

أكد المستشار الإعلامي للرئيس مسعود بارزاني، الأستاذ كفاح محمود، أن نفوذ إيران تضاعف في العراق على شكل ميليشيات ارتدت عباءة الحشد الشعبي، جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج شؤون عسكرية.

وأضاف قائلاً: "الخطاب السياسي للإدارة في إقليم كردستان ليس مع الإنسحاب الكلي للقوات الأمريكية من العراق، لأن القوات العراقية لم تنضج إلى المستوى المطلوب والذي تستطيع فيه مقاومة الإرهاب".

اتفاقية أوكس الأمنية... تحالف عسكري جديد وطعنة بظهر فرنسا

اتفاقية أوكوس الأمنية وهي الإعلان عن تحالف عسكري أمني يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، وبنودها عديدة على مستوى تعاون الأطراف الثلاثة عسكرياً. أما نتائجها كانت: تخلي كانبيرا عن شراء غواصات تقليدية من فرنسا بقيمة ستين مليار يورو.

وعن هذا التحالف العسكري، قال الخبير العسكري، العميد علي مقصود لبرنامج شؤون عسكرية:

"إن هذا التحالف من الناحية العسكرية يطلق العنان لسباق تسلح نووي، وهذا يعني تدمير الاتفاقية النووية الدولية بما يخص تقليص الأسلحة النووية".

وعن الهدف من هذا التحالف الذي يضم أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، قال مقصود:

"هذا التحالف هو محاولة لبناء قوة عسكرية بالقرب من الصين وروسيا، تستطيع من خلالها أن تثقل أوراقها".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة