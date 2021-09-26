خبير عسكري: محاولة الانقلاب في السودان ناتجة عن التسيب الأمني والفوضى

ملفات الحلقة: اعتقال ضباط في الجيش السوداني على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد؛ رحيل وزيرالموقف الصعب، وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي؛ أسرار دولة الخلافة الداعشية - كتاب عراقي لخبير عسكري.

تستمر تداعيات محاولة الانقلاب العسكري التي تم إحباطها في السودان، حيث تمت الإشارة بأصابع الاتهام لضباط في الجيش السوداني، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه المحاولة بشكل مفصَّل إلى الآن. عن هذه المحاولة الانقلابية، قال الخبير العسكري والاستراتيجي أمين اسماعيل لبرنامج شؤون عسكرية: "إن هذه المحاولة هي نتيجة للتسيب الأمني الذي تشهده أطراف السودان، بالإضافة إلى وجود غضب داخل المنظومة العسكرية من الترتيبات الأمنية والمشهد السياسي، وكذلك الأحوال المعيشية في البلاد".

أما الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية طارق الحريري فأكد أنه:"منذ بداية الإحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، و الجيش السوداني هو المتحكم بالجوانب الأمنية في البلاد"، مضيفًا، أنه يمكن للتيارات المتصارعة داخل الجيش أن تتنافس على جوانب معينة في السلطة".

كتاب يسرد أفكار تنظيم داعش لخبير عسكري عراقي

أبصر النور كتاب للخبير العسكري والأمني اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو بعنوان (أسرار دولة الخلافة الداعشية من البغدادي الى قرداش). في إطار السعي إلى رصد فلسفة تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في حروبه في العراق وسوريا.

وعن طبيعة الكتاب قال مؤلفه الدكتور عماد علو في حوار لبرنامج شؤون عسكرية: "الكتاب هو عبارة عن قراءة نظرة السلفية الجهادية لكيفية إدارة الدولة بعد إعلان الخلافة الداعشية في الموصل عام 2014".

وأضاف قائلاً: "إن الكتاب استند في معلوماته على وثائق استولت عليها القوات العراقية وقوات التحالف، وتضمن الوثائق أسماء وهيكليات لتنظيم داعش الإرهابي وللقواطع التي شكلها بعد هزيمته في العراق وسوريا".

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إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعه